Scrivilo sui muri/ Su Italia 1 il film con Cristiana Capotondi (20 ottobre)

Scrivilo sui muri va in onda questo pomeriggio, 20 ottobre 2019, su Italia 1. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2007 con la regia di Giancarlo Scarchilli il quale si è occupato anche e soprattutto dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora di questa pellicola sono state composte da Alfonso Rastrelli, i costumi indossati da vari attori sul set cinematografico sono invece frutto del lavoro di Susanna Montecolli mentre il montaggio è stato realizzato da Ugo De Rossi in collaborazione di Roberto Slivi. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Cristiana Capotondi, Primo Reggiani, Ludovico Fremont, Daniele De Angelis, Davide Silvestri, la cantante Dolcenera e Luis Molteni senza dimenticare Edoardo Leo, Rodolfo Laganà e Giulio Berruti.

Scrivilo sui muri, la trama del film

Ecco la trama del film Scrivilo sui muri. A Roma una ragazza studentessa universitaria di nome Sole si ritrova a sviluppare le proprie quotidianità tra il continuo battibecco con la madre e i tanti impegni universitari che le rendono la vita assolutamente insoddisfacente. Un giorno fa la conoscenza di un ragazzo di nome Pierpaolo il quale si innamora pazzamente di lei. Per poterle stare vicino Pierpaolo la invita ad entrare a far parte del suo gruppo di writers con cui imbratta durante le ore notturne alcuni muri della città eterna come una sorta di sfida alle istituzioni. Sole rimane immediatamente affascinata da questo genere di attività per cui inizia a far parte con estremo entusiasmo e soprattutto riprende con la propria telecamera tutte le varie fasi delle realizzazioni. Durante queste esperienze notturne la ragazza si innamora di un ragazzo di nome Alex che oltre ad essere il migliore amico di Pierpaolo si dimostra piuttosto affascinante per il suo modo di essere molto introverso.

Anche Alex ha un certo debole per la ragazza ma in ragione della grande amicizia con Pierpaolo decide di lasciar perdere sperando che l’amico possa effettivamente conquistare la bella Sole. Un giorno il gruppo di writers decidono di dover mettere in atto un’azione quantomeno eversiva in quanto un gruppo concorrente ha saputo portare a termine una incredibile bravata graffiando un’auto della polizia senza che gli agenti al suo interno se ne rendessero conto. Allora Pierpaolo ed Alex decidono di effettuare un’azione ancora più temeraria ossia imbrattare il treno di un noto politico romano. Tuttavia le cose non vanno come erano state progettate e pianificate per cui ci saranno diversi screzi con il povero Pierpaolo che dovrà assistere al bacio tra Sole e il suo amico. Ci sarà una rottura davvero rilevante dei due amici di lunga data che tuttavia verrà risolta grazie ad un gesto estremamente significativa da parte dello stesso Alex con cui gli ricorderà l’enorme legame esistente tra loro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA