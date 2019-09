Scrivimi ancora/ Video, su Italia 1 il film con Lily Collins (oggi, 17 settembre)

Scrivimi ancora è il film che Italia 1 ha scelto di proiettare nella prima serata di martedì 17 settembre 2019. Questa commedia sentimentale è tratta da un omonimo romanzo scritto da Cecelia Ahern e si avvale delle musiche di Ralf Wengenmayr, della distribuzione in Italia della M2 Pictures, della sceneggiatura di Juliette Towhidi e del montaggio di Tony Cranstoun. La regia è stata curata dal tedesco Christian Ditter, che si è occupato a sua volta della direzione di French for Beginners – Lezioni d’amore, Il diario del medico, La banda dei coccodrilli e Single ma non troppo. Protagonista principale è l’attrice e modella britannica Lily Collins, candidata al Golden Globe nel 2017 per L’eccezione alla regola e vincitore di un Hollywood Film Award per lo stesso film. Viene affiancata dal collega inglese Sam Claflin, a sua volta candidato due volte agli Empire Awards per Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e Hunger Games: La ragazza di fuoco e famoso anche per Biancaneve e il cacciatore e Io prima di te. Nel cast sono presenti anche Christian Cooke, Tamsin Egerton, Suki Waterhouse, Jaime Winstone e Art Parkinson.

Scrivimi ancora, la trama del film

Scrivimi ancora si basa sul rapporto d’amicizia tra Alex e Rosie, che va avanti da un’intera esistenza. Lei, in stato d’ebbrezza, bacia lui in occasione del suo diciottesimo compleanno. Rosie viene invitata dall’aitante Greg al ballo della scuola e si rifiuta perché vuole andarci con Alex, che però sceglie di invitare Bethany perché pensa di non essere considerato da Rosie. I due amici hanno rapporti sessuali con i rispettivi partner occasionali, ma Rosie si accorge di essere incinta e non lo dice ad Alex, che parte per l’America. Lui diventa il padrino della piccola Katie e, dopo cinque anni, Rosie va a Boston dall’amico e i due parlano per tutta la notte. La ragazza di Alex, Sally, è a sua volta in dolce attesa, ma i rapporti tra i due non sono idilliaci. Rosie si accorge ma viene respinta in malo modo da Alex, per poi rappacificarsi con Greg. Nel frattempo, Alex si è lasciato con la sua ragazza perché ha scoperto che il figlio non fosse suo e prende parte ai funerali del papà di Rosie. Quest’ultima viene a sapere che Greg la tradisce e divorzia da lui, mentre Alex e Bethany si sono fidanzati in maniera ufficiale e stanno per sposarsi. Durante il matrimonio, Rosie afferma di amare Alex, seppur come un amico. La figlia Katie conduce il suo amico Toby alle nozze e viene baciata, anche se lo respinge. Grazie all’aiuto di Rosie e Alex, Katie torna da Toby. Alla fine, Rosie apre il suo albergo e Alex afferma di aver posto fine al suo matrimonio. I due si baciano per la seconda volta, restando comunque ottimi amici.

Il trailer di Scrivimi ancora





