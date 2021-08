Scrivimi una canzone, Canale 5/ Hugh Grant conquista il pomeriggio di Mediaset

Scrivimi una canzone anima il pomeriggio di oggi, sabato 28 agosto 2021, su Canale 5 a partire dalle 16.30. La regia è di Marc Lawrence (II) che in 16 anni di carriera ha diretto 8 film tra cui – Mickey occhi blu, Scrivimi una canzone, Che fine hanno fatto i Morgan?, Two weeks notice: Due settimane per innamorarsi, Professore per amore, Miss detective, Piovuta dal cielo, Sperduti a Manhattan -. Il film è genere commedia sentimentale, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia. Nel cast c’è Hugh Grant, già diretto quattro volte da Marc Lawrence (II). L’attore al suo attivo ha 39 film, l’enorme successo lo ottiene interpretando Daniel Cleaver in – Il diario di Bridget Jones e Che pasticcio Bridget Jones! -. La protagonista femminile è Drew Barrymore, nel 1983 ottiene 1 nomination BAFTA per – E.T. L’extra Terrestre -.

Scrivimi una canzone, la trama del film

In – Scrivimi una canzone – il protagonista è Alex Fletcher, un cantante arrivato al declino della sua carriera artistica, che negli anni Ottanta, aveva fondato un famosissimo gruppo dal nome Pop. Quando conosce Cora Corman, si riaccende in lui il desiderio di rimettersi in gioco e vede nella giovane la possibilità di rilanciare il suo gruppo.

Cora è una popstar emergente ma già famosa, sempre prima in classifica. La ragazza accetta la proposta e chiede ad Alex di scrivere una canzone e se le piacerà potranno cantare insieme. Il tempo che ha a disposizione Alex non è molto e lui non scrive da diversi anni. La sua ansia si attenua quando scopre che la donna che va in casa sua ad annaffiargli le piante gli può dare una mano.

All’inizio lei è un po’ restia, si è appena lasciata con il fidanzato e il morale è basso, poi accetta e cominciano insieme a comporre la canzone mettendo insieme i primi pezzi. Inevitabilmente tra i due nasce una sintonia che gli permette di creare il brano. Quando Alex lo consegna a Cora, la ragazza lo ascolta ma apporta delle modifiche che a Sophie non piacciono. La situazione diventa complicata quando Alex invece di stare dalla parte di Sophie, appoggia la decisione della popstar.

