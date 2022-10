Scuderia Scotti, doccia per Valter La Mantia a Tu si que vales/ Gerry: “Sono pazza!”

Valter La Mantia di Ortona è il primo membro della Scuderia di Gerry Scotti di Tu si que vales 2022. Non ha avuto alcun dubbio il giudice nel scegliere il 60enne, che si è subito distinto per il look, prima di colpire tutti ballando “Kiss” di Prince. Un grande traguardo per il 60enne, visto che ha indicato in Gerry Scotti il suo mito. Ma Valter si è presentato indicando due “doti”, non solo il ballo, ma anche il canto. Infatti, si è esibito cantando “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo, con Rudy Zerbi che si tappava le orecchie.

Invece Gerry Scotti al termine dell’esibizione si è catapultato sul palco per annunciare che è lui il primo membro della sua Scuderia. Nello studio sono risuonate le note di “La vuoi la mia peperonata”, poi c’è stato quello che Gerry Scotti ha definito “la doccia del talento”. Non poteva mancare il suo discorso motivazionale per convincere il pubblico a votare il suo pupillo.

Valter La Mantia entra nella Scuderia Scotti

“Uno che si presenta col bambolino fuori, che gliene frega della doccia?”, ha scherzato Gerry Scotti facendo riferimento al look di Valter La Mantia. Ma potevano mancare i botti? “Era da un po’ che non tiravo una miccetta. Sono pazza, ti ho bruciata”, ha incalzato Gerry Scotti prima di dedicarsi al pubblico. È partito così una specie di esperimento nel quale il giudice si è detto sicuro che il pubblico non lo avrebbe tradito; infatti, ha ottenuto l’82% dei voti dal pubblico in studio.

Valter La Mantia allora ha dovuto lasciare lo studio di Tu si que vales a bordo di un mappamondo trascinato dall’apecar della Scuderia. Tantissimi i commenti su Twitter per il ritorno della Scuderia di Gerry Scotti: “Io come Gerry che ha tanta adrenalina con la sua peperonata” e “Ma come si gasa sul suo singolo“, sono solo alcuni dei commenti.

Il ritmo e il divertimento impazza sul palco di #TuSiQueVales con “La mia pepè” di Pepè Squad feat Gerry Scotti! Pronti a cantarla tutti insieme? Cliccate subito qui ➡ https://t.co/h9Psro4pYp pic.twitter.com/oEHPVOkRkt — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 8, 2022













