Scugnizzi per sempre, anticipazioni puntate venerdì 25 agosto/ L’ultimo atto per scrivere la storia

Scugnizzi per sempre, in onda questa sera su Rai 2 gli ultimi due episodi: il trionfo della Juvecaserta

E’ giunta all’ultimo appuntamento la splendida docu-serie dedicata alle imprese della Juvecaserta: la squadra del sud che ancora oggi risulta l’unica ad aver trionfato nel campionato italiano di pallacanestro. Questa sera – venerdì 25 agosto – andranno in onda su Rai 2 gli ultimi due episodi di Scugnizzi per sempre; un lavoro pregevole di Gianni Costantino sia nella regia che per la sceneggiatura.

Scugnizzi per sempre, anticipazioni puntate giovedì 24 agosto 2023/ Nasce il PalaMaggiò: inizia il sogno

Scugnizzi per sempre – in onda questa sera, 25 agosto, in prima serata su Rai 2 – è stato realizzato sfruttando sia ricostruzioni fedeli che interviste reali di quelli che furono i principali protagonisti dell’impresa storica della Juvecaserta. La squadra campana è stata l’unica nella storia del campionato italiano di pallacanestro a portare a casa uno scudetto. Nella docu-serie realizzata da Gianni Costantino sono presenti le testimonianze di uomini simbolo come Dando Gentile (ex capitano) e di Gianfranco Maggiò, presidente della Juvecaserta nel suo periodo di gloria.

Raul Gardini/ Su Rai 1 la docufiction a 30 anni dalla morte dell’imprenditore, oggi 23 luglio 2023

Scugnizzi per sempre, anticipazioni puntate 25 agosto 2023: la trama degli ultimi due episodi

L’ultimo appuntamento con Scugnizzi per sempre – in onda questa sera, 25 agosto, alle ore 22 su Rai 2 – si apre con il penultimo episodio della docuserie: “La grande scommessa”. Siamo nel 1990, poco prima di raggiungere finalmente il grande sogno che ha reso celebre la Juvecaserta. La stagione appena conclusa si è rivelata un fallimento ma i giovani atleti che l’hanno vissuta non hanno alcuna intenzione di tirare i remi in barca. Il loro lavoro diventerà sempre più intenso al fine di diventare sempre più prolifici dal punto di vista del punteggio.

Il giovane Montalbano replica/ Anticipazioni puntata 10 luglio: trama e location

L’ultimo episodio di Scugnizzi per sempre – in onda questa sera, 25 agosto, alle ore 22 su Rai 2 – porta il titolo: “L’ultimo canestro”. Siamo nel pieno della stagione del trionfo; la Juvecaserta è pronta a mettere in gioco tutta la sua storia, la voglia dei protagonisti in quella che è la partita più rappresentativa, la finale scudetto. I ragazzi della provincia campana dovranno vedersela nuovamente con l’Olimpia Milano. Al Palamaggiò i ragazzi della Juvecaserta hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA