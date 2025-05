Sono trascorsi 25 anni dal varo dell’autonomia scolastica (1999/2000) ed è opportuno, quindi, riflettere sulla sua attuazione, come è stato fatto in un convegno meritoriamente organizzato dalla sezione regionale sarda dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), nei giorni 10 e 11 aprile scorsi.

Come è noto, la legge 59/1997 che istituiva l’autonomia scolastica è una delle cosiddette “Bassanini”, dal nome dell’allora ministro della Funzione Pubblica, il quale, nei primi anni di governo del centro-sinistra, intendeva promuovere una generale e incisiva riforma della pubblica amministrazione.

L’articolo 21, relativo alla scuola, introduceva la personalità giuridica per tutte le istituzioni scolastiche, promuovendone l’autonomia didattica e organizzativa e la possibilità di gestire con flessibilità la dotazione finanziaria per i compiti istituzionali. Sarà poi il DPR 275/1999 a indicare concretamente gli spazi di attuazione dell’autonomia stessa, istituendo il Piano dell’offerta formativa (POF) e la possibilità di costituire reti di scuole, tutto ciò contestualmente alla valutazione delle stesse in relazione agli obiettivi indicati nel POF e alla valutazione esterna dell’intero sistema, finalizzata a garantire livelli minimi omogenei su base nazionale.

Vale la pena ricordare che, alla base di queste norme, c’è un riferimento costituzionale pregnante, rappresentato dall’art. 5, il quale, pur non trattando direttamente i temi educativi, afferma il principio di decentramento amministrativo e di promozione delle autonomie locali.

Successivamente si avrà, nel 2001, la riforma del Titolo V della Costituzione che, in piena continuità con l’articolo 5, riconosce l’autonomia scolastica. L’articolo 117, infatti, definendo i termini della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, precisa che essa non deve valicare gli spazi autonomi delle scuole (“salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”).

L’autonomia, dunque, ha seguìto nella sua genesi legislativa un percorso complesso e articolato in una serie di passaggi e statuizioni che si sono radicati nel più elevato sistema di norme costituzionali. Le scuole, inoltre, attributarie delle loro autonome funzionalità, avrebbero dovuto farsi carico di alcuni compiti, contribuendo a snellire l’apparato locale amministrativo di quegli uffici che un tempo si chiamavano provveditorati e soprintendenze regionali.

Inutile dire che questi ultimi, con i loro dirigenti e organici, si trovavano improvvisamente a essere fortemente ridimensionati, esautorati nei ruoli ricoperti fino a quel momento e così dimidiati nei poteri, mentre le singole persone venivano esposte alla possibilità di trasferimento per la riduzione dei posti. Da ciò è derivata una forte resistenza, di natura sindacale e burocratica, verso una riforma considerata penalizzante e sostanzialmente inattuabile.

Quanto alla valutazione, che avrebbe richiesto un corpo ispettivo molto numeroso e selezionato, essa non è mai decollata e le uniche indagini disponibili sono quelle dell’INVALSI, che riguardano soprattutto gli apprendimenti degli alunni. Ma anche queste ultime, come è noto, hanno trovato negli anni una forte opposizione, in questo caso soprattutto da parte del corpo docente, che oggi è solo parzialmente sopita.

In altri termini, quella che Norberto Bottani definiva in suo testo come “la pagella delle scuole” e che avrebbe dovuto integrare l’autonomia, in sostanza non è mai stata stilata. L’intero sistema scolastico, deputato alla valutazione costante e selettiva degli alunni, è sempre stato alieno a qualsiasi valutazione su di sé.

Queste sono alcune delle ragioni per le quali l’autonomia scolastica è decollata solo parzialmente e ciò risulta evidente dal confronto di essa con quella di altri Paesi europei, dove le scuole hanno poteri molto più estesi e incisivi rispetto alle dotazioni immobiliari (sono proprietarie degli edifici e li gestiscono), riguardo alla gestione economica del loro budget e a quella del personale, con possibilità di assunzioni dirette. La nostra autonomia scolastica, se valutata comparativamente, è piuttosto debole.

Tuttavia, ponendo da parte il tema delle resistenze, emerse anche nel corso del convegno sardo, l’aspetto su cui vale la pena di riflettere è quello della connessione di essa con i decreti delegati, su cui i presidi toscani avevano organizzato nel febbraio 2024 un convegno, in occasione del 50esimo anno (mezzo secolo…) dal varo dei decreti delegati del 1974.

Si può dire che i due convegni, quello toscano e quello sardo, forse involontariamente, nel celebrare alcuni anniversari, si siano mossi in base a un disegno unitario. A nostro avviso, infatti, la responsabilità, almeno parziale, della inadeguata attuazione dell’autonomia delle scuole risiede nella loro governance e cioè in quei decreti delegati.

Essi sono nati improntati a un disegno politico che si è rivelato ideologico. Prevedeva la partecipazione di una pluralità di soggetti alla gestione della scuola (personale, genitori e alunni) e nei fatti introduceva in essa le istanze politiche particolarmente vivaci di quegli anni. Gli eletti, infatti, facevano riferimento generalmente a liste politicamente schierate.

Oggi sono ben visibili i limiti di quel disegno, che si evidenziano nel cattivo funzionamento degli organi di governo della scuola: i collegi dei docenti sono anestetizzati dalla partecipazione online, i consigli di classe sono perlopiù privi della componente genitoriale e scarsa è anche la partecipazione di quella componente alle riunioni dei consigli di istituto. In alcune scuole, non si reperiscono neppure i genitori disposti a candidarsi per le elezioni degli organi collegiali. Mutato il clima politico, è emerso come la ratio che sovrintendeva ai decreti delegati si sia rivelata ideologica, eludendo la specificità del sistema educativo, cioè del rapporto personale e dialogico tra discenti e docenti, e disconoscendo l’identità stessa delle scuole, che non può disperdersi in una trama di relazioni sociali e politiche.

A questo punto occorre chiedersi se l’autonomia sia tutt’oggi uno status da mantenere. La nostra risposta è affermativa, dacché essa costituisce un presupposto educativo insostituibile in quanto lo Stato non può rispondere in maniera centralistica al fabbisogno educativo di una società evoluta e complessa come la nostra, eludendo cioè il principio di sussidiarietà. L’autonomia pertanto non va dismessa, ma finalmente inverata tramite una nuova governance delle scuole.

