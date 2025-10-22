Poiché molti collegi docenti si sono opposti alla riforma del 4+2, Valditara la resa obbligatoria. Ma così ha rinunciato a una riforma più necessaria

La riforma del “4+2” – che prevede la riduzione di un anno dei tradizionali percorsi quinquennali degli istituti tecnici e professionali con l’eventuale prosecuzione biennale degli studi presso gli ITS Academy – è diventata, a partire da questo anno scolastico, ordinamentale (legge 121/2024). Ciò significa che essa è parte integrante dell’organizzazione dell’istruzione tecnica e professionale. Il ministro Valditara, in una recente intervista a Orizzonte Scuola (14 settembre 2025), ha dichiarato che il nuovo status ordinamentale prevede che le scuole debbano proporre almeno un progetto “4+2”, che poi sarà soggetto ad approvazione. La riforma, quindi, è destinata a diffondersi presso gli istituti.

Salvini e Ministri Lega contestati a Livorno/ “Calci, sputi, uova contro chi entra”: il fascismo rosso

Con questa mossa, il ministero ha superato le resistenze di origine sindacale dovute essenzialmente ai collegi dei docenti che, numerosi, ne avevano bocciato l’attuazione in via sperimentale. Del resto, le motivazioni a favore di questa riforma erano e sono molteplici. Anzitutto la maggiore brevità del percorso, che è diventato quadriennale e che, per questa ragione, è maggiormente appetibile dalle famiglie. La formazione, poi, particolarmente nel biennio degli ITS Academy, ha luogo in collaborazione con le imprese, offrendo ai ragazzi l’opportunità di conoscere e sperimentare il mondo del lavoro. Alcune regioni, infine, metteranno a disposizione dei giovani appositi finanziamenti, per agevolare la scelta di quei percorsi.

Valditara: "IA a scuola non sostituirà i docenti"/ "Uso delle tecnologie tra gli obbiettivi di apprendimento"

Tutto bene, quindi?

Certamente il fatto che l’opposizione “contro-interessata” dei collegi dei docenti sia stata superata rappresenta un dato positivo. I collegi, infatti, hanno subito l’influenza sindacale, che evidenziava come la riduzione di un anno di studi avrebbe comportato una diminuzione dell’organico. Quella riforma, inoltre, avrebbe richiesto (ed effettivamente tutt’oggi richiede) anche l’adozione di nuove metodologie didattiche, per “compensare” la riduzione di un anno di studi. È evidente, pertanto, come un tale cambiamento avrebbe implicato (e implica) un impegno di formazione da parte dei docenti.

Valditara: "All'orale della Maturità tornano le materie"/ "Bulli? Un piano per rieducarli"

Può essere che alcuni collegi abbiano esaminato in maniera attenta le ragioni pedagogiche che ne ispiravano l’attuazione e, non condividendole, l’abbiano respinta, ma la maggior parte, aldilà di alcune riflessioni pedagogiche esibite a schermo, l’ha rifiutata per evidenti contro-interessi lavorativi, ben propagandati dai sindacati della scuola.

Comunque, adesso, le ostilità pregiudiziali al “4+2” sono state fortunatamente superate. Ma questo risultato soddisfa pienamente? Se il fine giustifica i mezzi, certamente sì. E il ministro Valditara è stato abile. Ma proviamo ad approfondire la questione.

Di fatto, i collegi sono stati esautorati. Perché di questo si è trattato. Beninteso, i collegi sono responsabili di questo loro decadimento, molto oltre la vicenda del “4+2”, e non solo a causa degli interessi sindacali latenti che spesso contrastano con quelli pedagogici e didattici, ma anche per altre questioni attinenti alla loro vita.

Mi riferisco in particolare alle sedute online, che oggi vengono adottate da molte scuole. Infatti, se la didattica a distanza è stata sottoposta, in maniera razionale e giustificata, a numerose critiche, altrettante, mutatis mutandis, possono essere mosse alle riunioni online. Non solo perché le discussioni in presenza fisica hanno potenzialità di coinvolgimento degli attori ben diverse e più profonde di quelle online, ma anche perché molti docenti, a schermo spento, si dedicano ad altro che non al collegio. Però le sedute online si diffondono, corroborate adesso dalla recente normativa contrattuale, che consente la loro attuazione anche quando il collegio deve procedere a compiere delle delibere (fino ad oggi non era previsto).

Ma il punto è che il collegio dei docenti, come organo di governo, è in crisi da molto tempo e che l’ideologia sindacale o le esigenze di sbrigatività di molti docenti rappresentano l’epifenomeno di una crisi endemica. La questione è che gli organi collegiali non riflettono più, ormai da tempo, l’alleanza educativa tra tutti i soggetti che intervengono nella vita scolastica, in primis genitori e docenti. Dunque, giova chiedersi se sia meglio esautorare il collegio, ad esempio spianandone la vita con le riunioni online, oppure cercare di ripristinarne i funzionamenti autentici e profondi. In altri termini, riformare gli organi collegiali.

A questo punto, occorre porsi inevitabilmente l’altra domanda e cioè che tipo di importanza abbia l’autonomia scolastica, oggi, a 25 anni dal suo varo. Se si ritiene che essa sia vitale per l’evoluzione delle scuole, come avviene nei Paesi più progrediti, allora il ministero, più che esautorare i collegi, dovrebbe promuovere il cambiamento degli organi collegiali, i cui funzionamenti sono essenziali all’autonomia stessa. Il ripristino dell’alleanza educativa tra docenti e genitori necessita di tali organi al cui interno debba valere la regola del confronto e della condivisione delle delibere.

L’attività dei collegi dei docenti non dovrebbe prevedere unilateralmente la decisione se adottare o meno il “4+2” (il ruolo dei consigli di istituto su questo piano è affatto subordinato). E una tale decisione non può prescindere dall’alleanza educativa tra docenti e genitori, i quali possono e debbono avere voce a riguardo, evidenziando quali siano i loro interessi educativi proprio in veste di genitori.

Al collegio non dovrebbe competere una tale decisione, ma in caso, prevedere come porla in essere in senso didattico. Non se attuarla, ma eventualmente come attuarla. Il ministro, quando afferma che la libertà di insegnamento dei docenti non riguarda ciò che loro possono o non possono fare, ma come fare, mostra di avere piena consapevolezza del nodo gordiano da sciogliere (Il Foglio, 29 settembre 2025). Dunque, occorre essere coraggiosi e conseguenti: non serve esautorare i collegi e farli alloppiare di online, ma riformarli in vista di una nuova alleanza educativa.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI