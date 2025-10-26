Ahmed doveva fare un riassunto del "Nome della rosa" assegnato dalla prof a scuola, ma aveva davanti il vuoto. In realtà no: gli serviva l'aiuto di qualcuno

Ahmed un pomeriggio dopo la scuola era arrivato al centro di aiuto allo studio dove aveva un appuntamento con Marco, un insegnante di lettere in pensione.

“Cosa devi fare?” aveva chiesto Marco al ragazzo che si era seduto davanti a lui a fianco di Fatma e Giulia, con le quali si stava ragionando del Dolce stil novo.

“Io devo fare un riassunto del romanzo di Umberto Eco Il nome della rosa” rispose Ahmed.

“Lo hai letto?” gli aveva chiesto Marco, e al “Sì, però non ho capito nulla” dello studente, aveva aggiunto “aspetta un attimo che finisco con loro”.

Marco aveva rivolto la sua attenzione alle ragazze che avevano delle domande e dai loro discorsi Ahmed aveva capito solo che esisteva una donna angelicante di cui però non capiva il senso.

Finito il lavoro con Fatma e Giulia, Marco si era rivolto ad Ahmed e gli aveva chiesto se prima stesse dicendo sul serio.

“Sì, ho capito un po’ il senso del romanzo, la questione dell’avvelenamento perché avevano messo del veleno in un libro, ma tante cose non le ho capite, tipo chi sono i francescani, che cos’è l’inquisizione, o il pauperismo, ma perché dobbiamo leggere libri così?” questo aveva detto Ahmed, chiarendo il senso della sua affermazione così radicale, ma in fondo vera.

Giulia e Fatma erano rimaste lì ad ascoltare incuriosite da quel libro così strano, “un thriller medioevale”, aveva ripetuto più volte Marco, aggiungendo che poteva essere tranquillamente ambientato in un altro tempo e in un altro luogo.

“Bella domanda, quella che ti poni: ‘perché dobbiamo leggere libri così?’” aveva commentato Marco, “e tu cosa rispondi?”

“Sinceramente non lo so, la cosa che mi è rimasta è che è importante la povertà.”

“Come mai ti è rimasta questa cosa?” aveva allora chiesto Marco.

“Perché la mia prof insiste affinché cerchiamo cose belle in quello che facciamo e io l’unica cosa bella che ho trovato è che esistono persone che non vogliono i soldi e il potere perché vogliono vivere in modo semplice.”

“Cose belle a scuola? Cose belle nelle cose di scuola? Ma non esistono! È tutta una noia!” aveva reagito Giulia.

“Invece secondo me ha proprio ragione”, aveva replicato Marco, “anch’io ogni giorno cerco cose belle, perché aprono alla vita, che è bella, bella anche dentro le cose negative.”

“No, non esiste nulla di bello” aveva ribadito Giulia, e con un tono di sfida aveva chiesto a Marco che cosa avesse visto di bello oggi.

“Io questa mattina ho visto al bar qui a fianco un ragazzo senegalese che di solito si mette in piazza a raccogliere soldi. Ha chiesto un caffè e una brioche e il barista glieli ha dati, poi non glieli ha fatti pagare. È una cosa semplice e bella, una cosa che mi ha detto di abbracciare chi incontro.”

“Anch’io” era intervenuta Fatma, “questa mattina ho visto a scuola una cosa bella, una mia amica entusiasta di poter fare la guida alla Chiesa del paese, di poterla spiegare ai suoi compagni di classe e forse ad altre classi. Era così entusiasta che mi ha convinto a farlo anch’io.”

“Sono contenta per voi, io no, non ci vedo proprio nulla” aveva ribadito Giulia ma Fatma le aveva detto: “scusa, ma perché tu questa mattina hai chiesto alla prof se anche oggi ci può essere una stima della donna come nel medioevo?”

“Cosa vuoi dire?” aveva reagito Giulia.

“Semplicemente che ci sarà una ragione per cui hai fatto quella domanda tu e non io o un altro compagno di classe.”

“Una ragione? Mi è interessata la cosa, in fondo anch’io desidero uno sguardo così.”

“E questa non è una cosa bella?” aveva allora chiesto Marco, risottolineando che quella prof di Ahmed aveva ragione, ogni giorno bisogna cercare una cosa bella che ci appassioni alla vita.

“O no?” aveva chiesto, e Ahmed e Fatma avevano detto di sì, Giulia aveva indugiato guardando intensamente Marco, ma non aveva detto di no.

