Ahmed aveva fatto una scorpacciata di storia medievale perché aveva la verifica a scuola. Ma era nauseato e non capiva il senso di studiarla

Quel pomeriggio, al centro di aiuto allo studio, Fatima e Ahmed si stavano facendo aiutare da Riccardo, dovevano studiare storia per la verifica che ci sarebbe stata proprio il giorno dopo e che riguardava i comuni, il Barbarossa, Federico II e la novità che avevano portato nella storia dell’Impero. Riccardo ce l’aveva messa tutta per far cogliere ai due studenti le cose essenziali di quel periodo storico, con qualche tentativo di legame con la realtà, come il valore dell’autonomia comunale o il legame con il Mediterraneo che aveva sviluppato Federico II, uomo del dialogo, come aveva sottolineato Riccardo evidenziando quanto ci fosse bisogno oggi di uomini così.

Erano ormai tre quarti d’ora che lavoravano quando Ahmed era sbottato in un “basta!” che esprimeva senza reticenze il suo stato d’animo.

“Sì, basta!” aveva continuato Ahmed, “che cosa mi serve sapere della battaglia di Legnano o delle Costituzioni di Melfi! Spiegami tu, Riccardo che cosa mi serve studiare queste cose che sono non dico passate, ma sepolte nel più oscuro dimenticatoio! Basta, per me proprio basta, sono stanco, non ce la faccio più ad andare avanti” e con stizza aveva chiuso il libro, dopodiché si era alzato stiracchiandosi come a prendere un po’ d’aria.

“Che cosa fai?” aveva chiesto Riccardo che non si aspettava questa reazione tanto più che lui aveva fatto di tutto per rendere interessante quel ripasso.

“Su, torna a sederti, che finiamo il capitolo” aveva insistito Riccardo, ma Ahmed era proprio stanco, tanto che aveva risposto all’insegnante che lui non voleva studiare altro, quel che sapeva, sapeva, punto e stop! E non si era mosso dalla sua posizione, si era rifiutato di obbedire anche se Riccardo lo aveva chiamato più volte a tornare a sedersi e a riprendere lo studio.

“Che cosa succede?” disse Luca, che si era preoccupato perché aveva sentito un po’ di trambusto ed era entrato nell’aula.

“Che sono stanco di studiare cose inutili! Questo succede!” aveva risposto quasi urlando Ahmed.

“State facendo storia?” aveva chiesto Luca e Ahmed gli aveva risposto chiedendogli che cosa cambiasse alla sua vita che i comuni avessero sconfitto il Barbarossa.

“Ma c’è sempre da imparare dalla storia! Bisogna però non ripetere le cose a memoria ma cercare ciò che ci comunicano di valido per l’oggi.”

“Sono solo parole queste, la realtà è che sapere che è esistito il Barbarossa non cambia nulla della mia esistenza!” aveva insistito Ahmed.

Fatima, che era stata zitta fino ad allora, si era alzata e si era avvicinata ad Ahmed dicendogli “smettila! Torniamo a studiare! Abbiamo la verifica!”

“Ma perché? Dimmi tu un motivo per cui devo studiare storia, dimmelo tu! Se tu hai una ragione per studiare queste cose passate, dimmela che mi rimetto a studiare.”

“Io sono come te” aveva risposto Fatima, “io non lo so, so che c’è la verifica e io non voglio prendere l’insufficienza, per cui torniamo a studiare.”

Di fronte alla parola magica “verifica” Ahmed si era arreso ed era tornato a sedersi, così che Riccardo aveva potuto finire di parlare di Federico II per poi addentrarsi nel periodo di Papa Bonifacio VIII.

Quando ebbero finito di ripassare, tutti tirarono un sospiro di sollievo.

“Visto che ce l’abbiamo fatta?” aveva detto Fatima contenta del risultato.

“Io però continuo a non capire perché studiare questa storia” aveva voluto ribadire Ahmed, aggiungendo la sua fatidica domanda “a che cosa mi serve?”.

“Perdonami” gli aveva allora detto Riccardo “io ti suggerirei di cambiare domanda.”

“Cioè?” aveva reagito Ahmed “quale domanda?”

“Tu continui a chiederti che cosa ti serve, prova a farti un’altra domanda. Chiediti: in tutto questo che sto studiando c’è qualcosa che mi tocca, mi colpisce, mi apre qualche prospettiva, è legato a ciò che vivo oggi? Prova a chiederti questo e poi ne parliamo.”

“Ah! Ma è un ulteriore lavoro questo? Non ho tempo di farlo”. Ahmed si era difeso così, ma Luca aveva insistito dicendogli che non era un ulteriore lavoro, ma un modo diverso di studiare.

“Se vuoi, solo se vuoi rispondere alla domanda che hai sulla storia, allora vedi se c’è qualcosa che si aggancia a te, semplicemente questo! È un lavoro che devi fare tu!”

“Ma, non so…”, aveva balbettato Ahmed, subito ripreso da Luca che gli aveva detto: “non dire nulla, se vorrai farlo vedremo la prossima volta.”

