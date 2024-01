Scuola: aperte le iscrizioni per il 2024-25/ Scadenze e info utili: come inviare la domanda online

Si sono ufficialmente aperte, anche per l’anno accademico 2024/25, le iscrizioni per la scuola statale primaria e secondaria di I e II grado, oltre che per i percorsi di istruzione e formazione professionale degli Istituti professionali e dai Centri di formazione professionale che si sono accreditati e per le scuole paritarie che hanno aderito. Anche quest’anno le domande saranno interamente gestite online, fuorché per la scuola dell’infanzia, per la quale rimane cartacea.

Le domande per le iscrizioni a scuola, riferisce il Ministero dell’Istruzione e del Merito, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 20 del 10 febbraio 2024 tramite la piattaforma Unica, con la sola differenza che le iscrizioni al Liceo del Made in Italy si apriranno il 23 gennaio. Questa, inoltre, presenta al suo interno una serie di supporti utili ai genitori, come una guida per completare la domanda, oppure anche le statistiche inerenti ai percorsi di studio scelti, alle competenze più richieste nel mondo del lavoro e ai settori con una maggiore offerta lavorativa. Le domande per le iscrizioni a scuola potranno essere gestite, visionate e stampate sia tramite la piattaforma Unica, che l’app IO.

Iscrizioni a scuola: come inviare la domanda online

Le iscrizioni a scuola, insomma, saranno interamente gestite dalla piattaforma Unica, sul quale è presente un apposito tool per compilare e trasmettere le domande. Per accedere sarà necessario utilizzare la propria identità digitale (SPID, CIE, CNE o eIDAS, per i cittadini europei non italiani), selezionando nel caso si possedesse anche un profilo da ‘Docente’, l’opzione ‘Genitore’. Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi sabato e domenica, mentre la gestione effettiva delle domande è fatta solamente dal lunedì al venerdì.

Per procedere alle iscrizioni a scuola sarà necessario avere sotto mano i dati dell’alunno o degli alunni, della famiglia e delle scuole. Basterà, poi, seguire il tool per la compilazione della domanda, inserendo tutti i dati segnati come obbligatori, ma possibilmente anche quelli opzionali. A quel punto la domanda verrà segnata come ‘In lavorazione‘ e, poco dopo, risulterà ‘Inoltrata‘. Se risulterà, infine, ‘Accettata‘ non si dovrà fare altro che attendere l’inizio dell’anno scolastico, mentre l’esito ‘Smistata ad altra scuola‘ significherà che il primo istituto scelto non aveva posti o disponibilità e si è stati smistati alla seconda o terza scelta. Infine, le domande di iscrizione a scuola potranno anche risultare ‘Restituita alla famiglia‘ e, nel caso, non si dovrà far altro aggiungere i dati mancanti richiesti dalla scuola per procedere ad un successivo inoltro.

Il video tutorial per le iscrizioni 2024/25 a scuola