Negli ultimi giorni il ministero dell’Istruzione Giuseppe Valditara – impegnato da anni in una profonda rivoluzione del sistema scuola interamente incentrata attorno al tema del merito – ha varato un decreto che apre la porta ad una sorta di pagella per i presidi che saranno valutati (probabilmente su base annuale) in base a determinati obbiettivi che sono stati in grado di raggiungere nella loro amministrazione scolastica: il decreto che introduce la pagella per i presidi dovrebbe entrare in vigore ufficialmente già nel corso di questo anno scolastico – ma ci arriveremo a breve – e ha diviso il mondo sindacale tra chi ha lodato il ministro e chi (invece) ne ha criticato gli intenti.

Partendo dal principio, la pagella per i presidi – che tecnicamente si chiamerà ‘Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti della scuola’ – introdotta da Valditara mira precisamente a valutare l’efficienza delle dirigenze scolastiche: complessivamente l’intenzione è quella di procede innanzitutto ai fissare degli obiettivi a livello regionale, proseguendo poi con la fase di valutazione vera e propria e – dopo un momento di eventuale contraddittorio per contestare i risultati ottenuti o mancati – con la distribuzione di una non ancora meglio definita “retribuzione di risultato“.

Critiche e plausi alla pagella per i presidi introdotto dal ministro Giuseppe Valditara

Dal conto di Valditara l’introduzione della pagella per i presidi è un “momento storico per il comparto scuola” che va a riempire un buco normativo lungo “25 anni” e permeato da “una forte ostilità culturale”, il tutto arrivando ad un sistema di valutazione che “consentirà di verificare e accompagnare il raggiungimento dei risultati” ad una spesso carente – almeno, nel settore scolastico – “crescita professionale dei dirigenti“; mentre dal conto dell’Associazione nazionale presidi e di Dirigentiscuola è arrivato un plauso per la decisione accompagnato dall’invito a lavorare alla “definitiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza delle scuole con quella dei dirigenti della medesima area contrattuale” che presenta uno scarto di “circa 23mila euro”.

Ma se da un lato le associazioni di settore sono felici per l’introduzione della pagella per i presidi, dall’altro lo stesso non si può dire per le due tra le più note sigle generaliste: dal conto di Uil – infatti – si critica il fatto che si tratta di “una procedura che non supporta il lavoro dei presidi, ma li mette in competizione tra loro”; mentre Cgil sostiene che la scelta di imporre degli “obbiettivi” rischia di rendere “la dirigenza scolastica subalterna agli obiettivi politici del ministro pro tempore” a danno dell’autonomia scolastica.