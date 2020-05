Scuola, Azzolina: “Sarà possibile bocciare”/ “No promozione automatica o 6 politico”

Pubblicità

La maturità 2020 è sempre più vicina ma non si placa il dibattito sulla Scuola. Il ministro Lucia Azzolina oggi è intervenuta in audizione alla Camera ed ha fatto il punto della situazione, sfornando interessanti novità per professori e studenti. La titolare del ministero dell’Istruzione ha evidenziato che sarà possibile bocciare: nessuna promozione automatica in programma, come prospettato nelle scorse settimane.

«Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo gli studenti con un quadro carente sin dal primo periodo scolastico», la precisazione dell’esponente del Movimento 5 Stelle. La Azzolina ha poi messo in risalto che la valutazione avverrà sulla base di quanto svolto, sottolineando che gli alunni potranno essere promossi anche in presenza di voti sotto il 6: «Non sarà un 6 politico: le insufficienze compariranno nel documento di valutazione degli studenti».

SCUOLA, AZZOLINA: “POSSIBILE BOCCIARE STUDENTI CARENTI”

Lucia Azzolina alla Camera ha poi confermato che non ci sono le condizioni per chiudere l’anno scolastico in classe e, proprio per questo motivo, il Governo ha deciso il rientro a scuola dal prossimo settembre. Un altro argomento molto dibattuto nel corso degli ultimi giorni è quello legato all’esame di terza media: «Ho dato la mia disponibilità a concedere tutto il tempo necessario per svolgere il procedimento in assoluta serenità». Ricordiamo che, in base alla bozza di ordinanza ministeriale, il procedimento dell’esame doveva svolgersi entro l’8 giugno.

La Azzolina ha poi parlato del supporto psicologico a disposizione degli studenti, un tassello del piano di azioni concrete decise dal Governo per fare fronte all’emergenza sanitaria. Il ministro ha messo in risalto che il supporto è rivolto a studenti, docenti e famiglie e si pone l’obiettivo di «superare le difficoltà intervenute con l’insorgere dell’emergenza coronavirus».



