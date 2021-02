Scuola, concorso straordinario docenti/ Via libera Cts: date calendario Miur

Importanti novità per la Scuola: il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera per il concorso straordinario docenti. Come ben sappiamo, il concorso è rivolto all’immissione in ruolo degli insegnanti che abbiano insegnato almeno tre anni. L’Ansa mette in risalto che l’ok definitivo è arrivato al termine della riunione che si è tenuta quest’oggi tra gli esperti del Cts.

Il calendario con le date per il concorso straordinario docenti sono quelle circolate già nelle scorse settimane: le prove che erano rimaste sospese si svolgeranno il 15, 16, 18 e 19 febbraio 2021. Attesi aggiornamenti sull’obbligo di tampone per coloro che prenderanno parte al concorso, ma un dato è già certo: sarà possibile prevedere massimo 30 candidati per sessione o sede d’esame, così da non dare luogo ad assembramenti.

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI, ARRIVATO VIA LIBERA DEL CTS

Ricordiamo che per superare il concorso straordinario docenti è necessario raggiungere un minimo di 56 su 80, mentre coloro che supereranno la prova ma non rientreranno nel numero dei posti banditi per la propria classe di concorso nella regione scelta avranno la possibilità di conseguire l’abilitazione in base ad una procedura che al momento non è stata resa nota dal Miur. La prova del concorso straordinario docenti – durata di 150 minuti – consiste in cinque quesiti a risposta aperta sulle competenze legate alle discipline oggetto di insegnamento e di un quesito in lingua inglese, con cinque domande di comprensione a risposta aperta per valutare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.



© RIPRODUZIONE RISERVATA