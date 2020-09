Scuola, concorso straordinario il 22 ottobre/ 32mila cattedre per 64mila domande

Il prossimo 22 ottobre si terra il concorso nella scuola, la selezione straordinaria da 32mila posti per i precari con tre anni di servizio. Nonostante l’epidemia di coronavirus, quindi, proseguono i concorsi per assumere i nuovi insegnanti, e subito dopo toccherà agli ordinari per l’infanzia/primaria, poi le secondarie di I/II grado, per un totale di 46mila cattedre complessive, come ricorda IlSole24Ore.it. Obiettivo, chiudere tutte le selezioni entro il 2020, di modo che per l’anno prossimo vi siano quanti più prof possibili. Tornando al concorso del prossimo 22 ottobre, la ministra Azzolina avrebbe voluto svolgerlo già in estate, ma i sindacati e parte della maggioranza hanno invece fatto pressione, posticipandolo in autunno in vista di una situazione epidemiologica migliore: peccato però si sia rivelato il contrario. Il concorso della scuola partirà il 22 del prossimo mese e si andrà avanti almeno fino alla metà di novembre, e per “esaminare” i 64mila candidati previsti verranno utilizzate le sale informatiche delle varie scuole, ma anche le aule delle università che hanno offerto la propria collaborazione.

SCUOLA, CONCORSO STRAORDINARIO: LE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE

Ovviamente nei vari locali dove verrà svolto il concorso della scuola, sarà garantito il distanziamento, ed inoltre verrà misurata la temperatura corporea con i termoscanner: chi ha 37.5 gradi, o una sintomatologia respiratoria, non entra. Ovviamente vietato il concorso della scuola alle persone in isolamento, e queste non potranno svolgere alcuna prova suppletiva. La prova sarà unica, si svolgerà al computer, e non sarà più un test a crocette come in precedenza, ma un quiz con risposte aperte, con 5 domande per accertare le competenze disciplinari e didattiche, e una sesta in lingua inglese. L’esame durerà 150 minuti, e per superarlo servirà ottenere un voto di almeno 7/10. Dopo gli esiti verranno formate le graduatorie regionali che serviranno poi per assegnare 32mila cattedre di medie e superiori. Secondo IlSole24Ore.it, è possibile che coloro che passeranno il concorso avranno un incarico a settembre 2021.



