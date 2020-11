Scuola, concorso straordinario sospeso per emergenza Covid/ Attese nuove date

Scuola, concorso straordinario dei docenti sospeso a causa dell’emergenza coronavirus: il Miur lo rende noto in seguito alla pubblicazione del nuovo Dpcm in Gazzetta Ufficiale. A partire da domani, venerdì 6 novembre 2020, sono sospesi tutti i concorsi e non poteva non essere compreso ancheil concorso straordinario per 32 mila cattedre di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Ricordiamo però che qualcuno ha già sostenuto la prima prova, mentre altri no, in base allo scaglionamento necessario per contrastare l’emergenza Covid-19. Fortemente voluto dal ministro Azzolina, nonostante le richieste di rinvio giunte dai docenti, il concorso straordinario coinvolge 64 mila candidarti e in base alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione il 60% dei docenti ha già sostenuto la prima prova.

SCUOLA, CONCORSO STRAORDINARIO SOSPESO PER EMERGENZA COVID

Come evidenziato dai colleghi di Qui Finanza, resteranno congelate le prove di 25 mila candidati del concorso straordinario scuola. Se ne riparlerà a partire dal 3 dicembre 2020, quando “scadrà” il Dpcm firmato l’altra notte dal premier Giuseppe Conte. Il Miur ha spiegato che nei prossimi giorni verranno corrette le prove già sostenute, ma non si è sbilanciato sulle nuove date. Presumibilmente le prime prove che mancano verranno fissate all’inizio del 2021. Scuola, concorso straordinario, ma non solo: viene sospeso anche il concorso relativo al sostegno, che vedono coinvolti 4.069 posti per 1.404 candidati nella secondaria di primo grado e 1.600 posti per i 1.327 candidati nella secondaria di secondo grado, dati riportati dai colleghi di Tutto Scuola.

Con riferimento al concorso straordinario per la scuola secondaria, il Ministero conferma la sospensione delle prove scritte a partire dalla giornata di domani. Sarà nostra cura pubblicare un nuovo calendario non appena sarà possibile riprendere la procedura concorsuale. — MI Social (@MIsocialTW) November 4, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA