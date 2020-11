Scuola, cosa cambia col nuovo Dpcm/ Zone rosse e misure: Dad, lezioni in presenza e..

Anche nella formulazione del nuovo Dpcm 3 novembre – valido dalla giornata di domani fino al prossimo 3 dicembre – la scuola è stata uno dei temi più dibattuti e maggiore causa di scontro all’interno delle riunioni tra Governo, Cts, Regioni e Comuni. Dopo la firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha disposto un “vademecum” per spiegare nel dettaglio cosa cambia da domani e per tutto il mese di novembre per il delicato e fondamentale settore della scuola pubblica. Con la divisione in tre “zone” per l’intero Paese, le dirette conseguenze per la scuola vedono in primis delle misure nazionali e in secondo luogo delle specifiche novità per le aree di maggior rischio e criticità per il contagio da Covid-19.

MISURE NAZIONALI PER LA SCUOLA

Sul fronte nazionale, ecco le principali novità introdotte dal testo del nuovo Dpcm: didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado (superiori), mentre resta salva la didattica in presenza per laboratori, alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (perciò i docenti sono comunque costretti a recarsi in classe pur mantenendo la didattica digitale integrale con gli studenti a casa). Niente Dad invece per le scuole dell’infanzia, le primarie (elementari) e le secondarie di primo grado (scuole medie): viene però reso obbligatorio l’uso di mascherine e dispositivi di protezione individuale per tutti gli studenti dai 6 anni in su (esclusi i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina). Riunioni e consigli di classe potranno svolgersi ma solo a distanza; restano poi sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Infine, il Dpcm sospende tutte le prove del concorso straordinario docenti: da domani e fino al 3 dicembre prossimo, tutte le prove previste finora saranno comunque ricalendarizzate. «Ad oggi, intanto, oltre il 60% dei candidati ha già svolto le prove. Il Ministero avvierà la correzione degli scritti delle procedure già effettuate», conclude il Miur.

LA SCUOLA NELLE ZONE ROSSE: COSA CAMBIA

Diverse e aggiuntive le misure previste per le zone a maggior rischio: fermo restando le regole nazionali che permangono, nelle zone “arancioni” resta sostanzialmente lo stesso schema con didattica a distanza al 100% solo per le scuole superiori. Diverso invece il caso delle zone rosse (scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”), ovvero Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria in queste prime due settimane di validità delle ordinanze del Ministero della Salute: in questo caso, la didattica in presenza resta solo per infanzia, asili nido, elementari, primo anno di scuola media. Dalla seconda media in su imposta la Dad al 100%; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali. Per i genitori che dovranno accompagnare i figli a scuola nelle zone rosse è previsto l’obbligo dell’autocertificazione per poter motivare il proprio spostamento. L’intero pacchetto di nuove norme sulla scuola, conclude il Miur, si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

