Scuola, cosa succede se c’è contagio/ Bozza protocollo Cts: classe in quarantena e…

La scuola deve riaprire ma non è che detto che riaprirà, quantomeno subito il 14 settembre: in queste ore la tensione al Miur e nel Governo è palpabile con l’aumento dei contagi in agosto che mette in discussione il piano della Ministra Lucia Azzolina per la riapertura a metà di settembre. Ieri la titolare dell’Istruzione ha ribadito che ad ogni costo la scuola riaprirà il 14, ma i tecnici del Cts e lo stesso Ministro Speranza si dicono non certissimi dei prossimi step che dovranno portare gli alunni al rientro in classe dopo 6 mesi di assenza forzata per lockdown ed estate. Domani sarà una giornata fondamentale con la riunione del Comitato Tecnico Scientifico che partorirà il nuovo protocollo definitivo da adottare per Miur, scuole e Asl per la riapertura delle scuole con tutte le dovute specifiche regole: oggi su Repubblica viene anticipata la bozza del protocollo con nel dettaglio tutti gli step da seguire in caso di contagio in classe e non solo. “Indicazioni per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” si dovrebbe chiamare il protocollo in fase di produzione al Cts che domani verrà presentato al Ministero dell’Istruzione in attesa, parallelamente, ai dati sui contagi che nei prossimi giorni diranno se gli alunni potranno tornare in classe. Oggi, ad esempio, il consulente del Ministro Speranza ed ex Oms Walter Ricciardi – in una intervista al Messaggero – ha lanciato l’allarme, «Se nei prossimi giorni il numero dei contagi continuerà a crescere, c’è un problema serio da affrontare. Non è ipotizzabile solo la chiusura di aree con focolai, ma anche che non riaprano le scuole a settembre».

SCUOLA, LA BOZZA DEL PROTOCOLLO CTS

Tornando alla bozza del documento in preparazione del Cts, saranno normati tutti i casi specifici per i quali i modelli di comportamento in classe e nelle scuole dovranno essere seguiti alla lettera onde evitare il ritorno alla didattica a distanza: in primis, si intendi fornire «un supporto operativo per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da Covid-19 collegati all’ambito scolastico adottando modalità razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale ed evitando frammentazione e disomogeneità», riporta la bozza del Cts citata su Repubblica. Se ci sarà un contagio di un alunno scatterà immediatamente la quarantena per tutta la classe ma non per la scuola intera: verranno messi in isolamento tutti quelli entrati in contatto nelle 48 ore precedenti all’alunno contagiato, per cui sia i compagni che i docenti che hanno fatto lezione. «Un singolo caso in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata», specifica il Cts anche se viene utilizzato il verbo condizionale, dunque non una garanzia al 100% della effettiva quarantena solo per la classe. Le scuole dovranno dotarsi di un registro speciale nel quale verrà monitorato il lavoro dei supplenti e gli spostamenti degli alunni in altre classi per svolgere determinate attività, mentre le famiglie dovranno comunicare ogni assenza per motivi sanitari in modo da avviare le eventuali indagini epidemiologiche.

COSA SUCCEDE IN CASO DI SINTOMI

Non solo, ai primi sintomi di uno studente in classe, il docente avvertirà il referente scolastico che provvederà subito ad avvisare i genitori: a quel punto però, l’alunno dovrà essere portato nella stanza di isolamento che dovrà essere predisposta in ogni scuola. Sempre in caso di sospetto contagio, lo studente dovrà indossare la mascherina, ma solo oltre i sei anni: dovrà essere assistito da un adulto (con mascherina e rispettando il distanziamento). I genitori a quel punto dovranno avvisare il medico di famiglia e questi avvertiranno la Asl di competenza, chiedendo il tampone. In caso di test positivo, scrive ancora il Cts, «si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni per la sanificazione straordinaria della struttura scolastica. Il referente dovrà comunicare al dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi». Da ultimo, i contagiati saranno posti in quarantena per 14 giorni e scatterà la didattica a distanza per la classe – o parte di essa – soggetta in quarantena: nota bene della bozza, la DAD sarà attivata anche se la quarantena coinvolgerà uno e più docenti. Stesso iter avverrà se il docente risulterà positivo, mentre per arrivare a chiudere la scuola – prevede il Cts dopo l’allarme lanciato ieri dai presidi (oltre a tutti i dubbi sull’arrivo dei banchi “monoposto”) – «dovrà essere valutata dal dipartimento in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus nella comunità».



© RIPRODUZIONE RISERVATA