SCUOLA/ Covid, le stime dell’Ue sulla perdita di apprendimento e capitale umano

Al fine di ridurre la diffusione di Covid-19, la maggior parte dei paesi del mondo ha deciso di chiudere temporaneamente gli istituti di istruzione. Tuttavia, l’apprendimento non si è fermato, ma si sta svolgendo completamente online, poiché le scuole e le università forniscono l’istruzione a distanza. Utilizzando la letteratura esistente e le prove tratte da dati internazionali recenti (Eurostat, Pisa, Icils, Pirls, Talis), un rapporto della Ue cerca di ottenere una migliore comprensione di come la crisi Covid-19 possa influenzare l’apprendimento degli studenti. Analizza i diversi modi diretti e indiretti attraverso i quali il virus e le misure adottate per contenerlo possono avere un impatto sui risultati dei bambini.

Stime “conservative” per alcuni paesi dell’Ue selezionati indicano costantemente che, in media, gli studenti subiranno una perdita di apprendimento. Si suggerisce inoltre che Covid-19 non influirà allo stesso modo sugli studenti, influenzerà negativamente sia l’acquisizione di competenze cognitive che non cognitive, e potrà avere importanti conseguenze a lungo termine oltre a quelle a breve termine.

La maggior parte delle istituzioni educative di tutto il mondo ha annullato l’istruzione di persona e si è trasferita verso l’apprendimento e l’insegnamento a distanza nel marzo 2020 nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Parti del sistema di istruzione formale (o dell’intero sistema) non riaprono quest’anno accademico in alcuni paesi, mentre in altre parti il sistema di istruzione formale è stato progressivamente riaperto. Sebbene l’interruzione dell’apprendimento sia senza precedenti, importanti informazioni sul suo possibile impatto possono essere ottenute dai risultati di studi esistenti pertinenti e dai dati pre-Covid-19. Anche se l’adozione dell’apprendimento a distanza è fondamentale per garantire la continuità dell’istruzione dopo la chiusura fisica delle scuole, gli studenti hanno, in media, probabilità di sperimentare una perdita di apprendimento durante il blocco.

Si possono presentare diverse argomentazioni per spiegarlo. In primo luogo, ci sono prove che dimostrano che gli studenti in quarantena tendono a trascorrere meno tempo nell’apprendimento rispetto a quando le scuole sono aperte. In secondo luogo, molti studenti confinati a casa possono sentirsi stressati e ansiosi, e questo può influenzare negativamente la loro capacità di concentrarsi sul lavoro scolastico. In terzo luogo, la chiusura della scuola fisica e la mancanza di contatti di persona possono rendere gli studenti meno motivati esternamente a impegnarsi in attività di apprendimento.

Le stime “conservative” per Francia, Italia e Germania suggeriscono che gli studenti subiranno una perdita di apprendimento settimanale compresa tra lo 0,82% e il 2,3% di una deviazione standard. Tale perdita riflette la riduzione del punteggio di test che gli studenti avrebbero sperimentato a causa del meno tempo trascorso nell’apprendimento rispetto alla quantità di tempo che in genere investono quando sono a scuola. Per un test che è scalato per avere una media di 500 e una deviazione standard di 100, la perdita di apprendimento implicita per l’intero periodo di blocco significherebbe una riduzione dei punteggi tra 6,5 e 14 punti.

Il passaggio dall’apprendimento offline a quello online potrebbe influire negativamente su quei bambini, nelle scuole primarie e secondarie inferiori, che hanno maggiori difficoltà nell’adattarsi al nuovo ambiente di apprendimento. Si prevede, inoltre, che il passaggio aggraverà le disuguaglianze educative esistenti. Gli studenti più vulnerabili, come ad esempio quelli provenienti da contesti meno vantaggiosi, sono particolarmente propensi a rimanere indietro durante questo periodo di emergenza. Questi studenti hanno meno probabilità di avere accesso alle risorse digitali di apprendimento pertinenti (ad esempio laptop/computer, connessione internet a banda larga) e meno probabilità di avere un ambiente di apprendimento domestico adatto (ad esempio, un posto tranquillo per studiare o una propria scrivania). Inoltre essi potrebbero non ricevere tanto (diretto o indiretto) sostegno dai loro genitori come fanno i loro omologhi più avvantaggiati: nelle famiglie più ricche, i genitori sono più propensi a lavorare da casa e sono anche più propensi a permettersi lezioni private online.

Le scuole possono contribuire ulteriormente a questa disuguaglianza, dato che gli studenti provenienti da contesti più avvantaggiati potrebbero avere maggiori probabilità di frequentare le scuole con migliori infrastrutture basate sulle Tic (ad esempio, l’ambiente di apprendimento virtuale) e dove gli insegnanti hanno livelli più elevati di competenze digitali. Anche i figli di genitori single o di famiglie numerose, nonché gli studenti con esigenze speciali o disabilità, rischiano di soffrire del passaggio, a meno che le tecnologie assistite non siano prontamente messe in atto e adattate al nuovo ambiente di apprendimento. Inoltre essi potrebbero non ricevere tanto (diretto o indiretto) sostegno dai loro genitori come fanno i loro omologhi più avvantaggiati.

Non solo il Covid-19 e il passaggio all’apprendimento e all’insegnamento a distanza dovrebbero causare una maggiore disuguaglianza nelle capacità cognitive, ma possono esercitare un effetto simile per quanto riguarda il benessere emotivo e la motivazione degli studenti.

Infatti, l’isolamento degli studenti dai loro amici e insegnanti può comportare una distribuzione ineguale dei problemi comportamentali e psicologici. Durante il blocco, gli studenti provenienti da contesti meno avvantaggiati hanno maggiori probabilità di essere esposti a un ambiente domestico stressante (ad esempio, hanno maggiori probabilità di condividere uno spazio limitato e un numero limitato di dispositivi digitali con altri membri della famiglia). Inoltre, i genitori di queste famiglie, che possono essere sotto pressione a causa di problemi finanziari e di sicurezza del lavoro a causa della crisi causata dalla pandemia, probabilmente non sono nella posizione migliore per sostenere i loro figli in queste circostanze.

L’aumento della disparità nelle capacità cognitive e non cognitive, che è probabile emerga durante la pandemia, può avere conseguenze importanti non solo a breve termine, ma anche a lungo termine. Diversi studi provano che i livelli cognitivi e socio-emotivi dei bambini sono buoni predittori di risultati successivi. Gli studenti scarsamente dotati di queste competenze tendono ad avere risultati scolastici più bassi e prospettive più scarse sul mercato del lavoro, sia in termini di occupazione che di retribuzione. Pertanto vi è il rischio che, in assenza di misure politiche adeguate, la disuguaglianza a breve termine possa persistere o addirittura crescere nel tempo, portando a una maggiore disparità economica in futuro.

Infine è interessante mettere la perdita di apprendimento subita dagli studenti durante la crisi Covid-19 in una prospettiva più ampia. Tale perdita si tradurrà in una riduzione del capitale umano disponibile, con effetti negativi sulla crescita della produttività, dell’innovazione e dell’occupazione, compresi i futuri minori guadagni per le coorti studentesche direttamente interessate dal blocco. Ad esempio, stime approssimate indicano che la perdita annua di reddito aggregata che gli studenti della scuola primaria francese sperimenteranno a causa del periodo di confinamento ammonta tra 700 e 800 milioni di euro. Questi valori sono molto più grandi se le perdite di reddito in tutti i livelli di istruzione sono riassunti negli altri ordini di istruzione. Tale considerazione e questi numeri dovrebbero essere tenuti a mente dai responsabili delle politiche quando decidono il bilancio da investire nel tentativo di mitigare gli effetti negativi del Covid-19 sull’istruzione.

L’effetto sull’istruzione pone almeno due sfide fondamentali per i responsabili delle politiche. In primo luogo, dovrebbero essere adottate misure per garantire che gli studenti più vulnerabili siano in grado di far sì che la perdita di apprendimento che hanno subìto durante il blocco sia limitata. Ciò dovrebbe essere fatto in modo rapido ed efficace, al fine di evitare che tale crisi si trasformi in un’istruzione malata permanente e in disuguaglianze economiche. In secondo luogo, dato che esiste la possibilità che gli istituti di istruzione non siano in grado di operare pienamente di persona durante parti (o nel complesso) del prossimo anno accademico, dovrebbero essere messi in atto metodi alternativi per fornire insegnamento e apprendimento. Anche se un sistema di apprendimento miscelato/rotante (con elementi offline e online) è un’opzione interessante, è importante notare che:

1) richiede un cambiamento sia nella quantità che nella qualità della capacità didattica;

2) richiede una revisione del curriculum;

3) i bambini più piccoli possono avere problemi nell’adattarsi a questo modello soprattutto per la parte di apprendimento online;

4) la struttura di molti edifici scolastici esistenti potrebbe non essere appropriata se si vuole mantenere le distanze fisiche.

I seguenti elementi dovrebbero essere parte di una strategia di successo che integra le attività di insegnamento e apprendimento online e offline:

– garantire l’accesso a Internet e la disponibilità di computer, computer portatili o tablet; l’accesso a Internet a una velocità decente e gli strumenti Ict adeguati sono i prerequisiti fondamentali per qualsiasi strategia di insegnamento e apprendimento online;

– adottare ambienti di apprendimento virtuali adeguati (Vle): la Vle può dare agli studenti l’accesso alle risorse educative, collegare gli studenti con gli insegnanti e facilitare le lezioni remote;

– ripensare il ruolo dell’educazione radiotelevisiva: la radiodiffusione educativa può essere un utile complemento ai programmi online in quanto fornisce insegnamento a coloro che non hanno accesso a Internet ed eguaglia i metodi di insegnamento e il materiale nelle scuole all’interno di un paese o di una regione;

– migliorare la disponibilità della tecnologia di apprendimento per gli studenti con esigenze educative speciali e/o disabilità (Send): le tecnologie digitali possono fornire un supporto utile agli studenti Send, soprattutto se fanno parte di un processo coerente e globale;

– insegnanti di supporto: gli insegnanti dovrebbero imparare ad adattare il loro ruolo a una situazione in cui possono comunicare solo online e in cui anche gli studenti che in genere si esibiscono bene a scuola possono perdere la motivazione quando si passa all’apprendimento online. È fondamentale migliorare le competenze digitali degli insegnanti in tutte le età, nonché garantire che siano ben addestrati negli approcci pedagogici più adatti per l’apprendimento online e i modelli miscelati;

– sostenere i genitori ad aiutare i loro figli: i genitori sono un elemento essenziale del quadro, e più ancora per gli studenti più giovani che non possono essere lasciati soli ad affrontare le sfide dell’apprendimento online. I genitori dovrebbero essere coinvolti nella progettazione della strategia e nella sua attuazione, in quanto hanno bisogno di comprendere appieno ciò che viene insegnato e perché.

La comunicazione regolare e dettagliata tra genitori, insegnanti e la scuola è un elemento fondamentale di una strategia di apprendimento online di successo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA