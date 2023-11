Ponte dell’Immacolata calendario scuola, dove non ci sono lezioni/ Vacanze di Natale quando iniziano: la data

Mancano poco più di un mese al Natale, una festa amata da grandi e piccini che celebra il valore della famiglia e della fede. Un periodo di vacanze per tutti, anche per chi frequenta la scuola. Ma quando inizia questo tanto atteso periodo? Come ben sappiamo, sono previste due settimane di stop dalle lezioni per tutti gli studenti, giorni importanti per riposare, ricaricare le pile e perché no dedicarsi al divertimento. Il calendario scolastico parla chiaro, le vacanze natalizie prendono il via dal 22 dicembre. Ma c’è da tenere conto di alcune differenze da regione a ragione: il 22 dicembre inizio vacanze in Umbria; il 23 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto, Provincia di Trento; il 24 in Emilia Romagna, Toscana, Provincia di Bolzano, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Valle d’Aosta. Il ritorno in aula è fissato per l’8 gennaio 2024.

Ma le vacanze di Natale non sono le uniche in questo mesetto per chi va a scuola. Gli studenti infatti potrebbero poter contare anche sul Ponte dell’Immacolata, festa che quest’anno cade di venerdì 8 dicembre. Come ogni anno, alcune regioni hanno deliberato il ponte con lo stop delle elezioni anche sabato 9 dicembre. Ovviamente il provvedimento riguarda laddove non vi sia la pausa di settimana corta. Secondo quanto riportato da Orizzonte Scuola, il rientro in classe lunedì 11 dicembre è previsto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia di Trento.











