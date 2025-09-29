Le riforme di Valditara, dallo stop al cellulare a scuola al voto in condotta, stanno già facendo vedere risultati in termini di comportamento e socialità

Il nuovo anno scolastico ha portato con sé alcune novità che stanno ridisegnando il volto della scuola italiana, in particolare quella secondaria di secondo grado. A partire dal percorso “4+2” degli istituti professionali, che riduce a quattro anni la formazione scolastica aprendo poi a un biennio di specializzazione negli ITS Academy, fino alla revisione dell’esame di maturità, che modifica la struttura del colloquio orale, le riforme volute dal ministro Giuseppe Valditara stanno incidendo in profondità sulla vita nella scuola.

Si tratta di provvedimenti che, sulla carta, sembravano difficili da attuare. Molti temevano resistenze e proteste. Invece, sorprendentemente, stanno funzionando. In alcune classi meglio di quanto ci si potesse immaginare.

Due misure in particolare stanno incidendo sulla quotidianità della scuola: il rafforzamento del voto in condotta e il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione. Due provvedimenti che inizialmente apparivano impopolari, ma che hanno già iniziato a produrre effetti virtuosi nella comunità scolastica.

Da quest’anno, infatti, il voto in condotta è tornato ad avere un peso decisivo. Un 5 comporta la bocciatura automatica, mentre un 6 sospende il giudizio e obbliga lo studente a redigere a settembre un “compito di cittadinanza”.

Solo un comportamento corretto permette di aspirare all’ammissione all’anno successivo, con punteggi alti nel credito scolastico e un riconoscimento pieno nei crediti dell’esame di Stato.

Anche la sospensione non è più concepita come misura esclusivamente punitiva. Diventa invece occasione educativa, attraverso riflessioni critiche e attività di cittadinanza solidale svolte presso enti o associazioni del territorio. La scuola, in questo modo, non si limita a sanzionare ma si propone di ricucire legami.

La seconda misura, forse ancora più radicale, riguarda il divieto di utilizzo degli smartphone durante tutto l’orario scolastico. Quella che per molti docenti sembrava una battaglia persa, oggi si sta trasformando in un cambiamento reale.

In questi primi giorni di scuola si osserva una maggior partecipazione degli studenti. I ragazzi non si rifugiano più nel telefono nei momenti di noia, ma imparano a convivere con essa, a riflettere, ad annoiarsi pensando, non scrollando. Alcuni hanno ammesso di sentirsi “più liberi”, altri addirittura “più riposati”. La noia, quella autentica, torna a stimolare l’immaginazione, a far nascere domande e curiosità.

Un altro segnale eloquente riguarda la ricreazione. Fino a poco tempo fa, molti studenti passavano la pausa registrando balletti o video da pubblicare su TikTok. Oggi, invece, si vedono ragazzi che parlano, si scambiano opinioni e risate. Sta tornando una socialità spontanea, fatta di parole, sguardi e gesti semplici.

In questo contesto, anche l’educazione civica assume un volto nuovo. Non più relegata a una singola ora settimanale, ma materia trasversale che attraversa la vita scolastica, diventa occasione per discutere di temi importanti, costruire dialogo con i docenti e riflettere sulla propria responsabilità di cittadini. La scuola non è solo trasmissione di nozioni, ma spazio di formazione integrale.

Il clima nelle aule, oggi, è diverso: c’è più ascolto e più relazione con i professori. Senza il filtro dello schermo, ci si guarda di più, si dialoga meglio, si costruisce una comunicazione meno mediata e più autentica.

In un tempo in cui la scuola era stata ridotta, troppo spesso, a luogo di pura prestazione, queste misure restituiscono centralità alla persona che cresce, non soltanto all’allievo che apprende. La condotta diventa indicatore del modo in cui si sta nel mondo, non un semplice voto in pagella. Il cellulare non è più una protesi permanente, ma uno strumento che può restare fuori dalla relazione educativa.

È ancora presto per misurare fino in fondo gli effetti di queste riforme. Ma qualcosa, nelle classi, si sta già muovendo. Forse si assisterà a un recupero del valore educativo del tempo, della responsabilità e del silenzio. E questo, in un’epoca dominata dalla distrazione digitale, è già una piccola rivoluzione.

