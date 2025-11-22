Ne "I cattolici nella storia della scuola italiana" Giorgio Chiosso approfondisce il ruolo della formazione cattolica in due secoli di storia del Paese

Diamo oggi per scontato che ogni mattina oltre 8 milioni di italiani tra alunni, docenti e personale amministrativo si rechino a scuola e dedichino il loro tempo all’apprendimento e, almeno coì si spera, a diventare buoni cittadini. Ciò che oggi è la normalità quotidiana è l’esito di un processo di lunga durata che si è svolto lungo molti secoli, con un’accelerazione repentina a partire dall’inizio del XIX secolo.

Intorno alla conquista dell’alfabeto tra Otto e Novecento si sono prodigati molti protagonisti, non di rado in competizione tra loro, espressione di idealità e interessi diversi, ma uniti dalla convinzione che nella società moderna e ispirata ai valori del progresso, l’ignoranza non avesse più diritto di cittadinanza.

Accanto a liberali, socialisti, massoni, cultori del self helpismo, mecenati, benefattori di varia natura, anche il mondo cattolico giocò una non secondaria parte in questo imponente cambiamento. Ne rende conto in un recente volume Giorgio Chiosso, professore emerito di storia dell’educazione nell’Università di Torino (I cattolici nella storia della scuola italiana, Marcianum Press, 2025).

Introdotto dall’acuta Prefazione di Roberto Sani, direttore della collana che ospita il titolo, il libro ricostruisce alcune vicende significative della costante attenzione della Chiesa e della militanza cattolica ai temi scolastici ed educativi. Il volume è articolato in sette distinti saggi, raggruppati in due sezioni.

La prima, intitolata Presenze, propone tre contributi. I primi due sono dedicati alle storie di due note congregazioni: quella dei Fratelli delle Scuole Cristiane nei primi decenni dell’Ottocento, e quella dei Salesiani (nel doppio ramo maschile e femminile) nella prima metà del Novecento.

Pur nella loro specificità, entrambe rappresentarono due realtà, tanto esemplari quanto efficaci, attraverso cui il mondo cattolico incise profondamente nella formazione culturale e professionale di numerosi bambini e giovani.

Il terzo saggio è invece incentrato sull’origine e sui contenuti del Codice di Camaldoli (documento politico e religioso dall’indubbia valenza pedagogica), di cui l’autore approfondisce genesi, struttura e ricadute, con particolare attenzione alla sua influenza anche sul pensiero educativo cattolico del secondo dopoguerra.

La seconda sezione, Testimoni, presenta quattro medaglioni dedicati ad altrettante figure chiave del cattolicesimo italiano del Novecento: Guido Gonella, Giovanni Gozzer, Aldo Agazzi e Luigi Giussani. Chiosso ne analizza percorsi biografici, battaglie educative e scolastiche, risultati e impatto sulla vita formativa del secondo dopoguerra.

Sebbene i sette lavori siano opportunamente collegati da richiami interni, utili a mettere in evidenza la continuità di alcune istanze, è soprattutto nell’ampio e inedito capitolo introduttivo che l’autore delinea una visione complessiva del contributo educativo e pedagogico del cattolicesimo italiano.

Il titolo di questo capitolo iniziale, Libertà di insegnamento e istruzione popolare, richiama i due principali fuochi attorno a cui il mondo cattolico ha disposto il suo impegno educativo, scolastico e politico. La prima questione – elaborata sin dal primo Ottocento in risposta al monopolismo scolastico – è divenuta una cifra tipica del mondo cattolico in vari Paesi europei. Dopo avere ricostruito protagonisti ed evoluzione di questa battaglia nel contesto italiano negli ultimi due secoli, Chiosso non solo ricorda quanto il problema sia tutto tranne che risolto (specie sul piano del riconoscimento economico), ma si interroga sul significato attuale di tale principio di fronte alle più generali sfide che la scuola nazionale ha di fronte (la possibile de-istituzionalizzazione prospettata dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e le spinte neoliberiste che tentano di piegare il sistema scolastico alle sole logiche di efficienza e mercato).

Ampio spazio è dedicato anche al secondo polo dell’impegno cattolico: la lotta all’analfabetismo e la promozione dell’istruzione popolare. In un Ottocento italiano in cui lo Stato si concentrava prevalentemente sull’educazione delle élites, lasciando ai ceti popolari un’offerta scolastica essenziale e spesso trascurata, numerose congregazioni, sacerdoti e associazioni cattoliche si fecero carico non solo dell’alfabetizzazione, ma anche della formazione professionale, ambito nel quale il sistema nazionale avrebbe continuato a mostrare carenze e disinteresse ancora a lungo.

Tale rivendicazione proseguì anche nel secolo successivo, sino a condizionare le politiche del centro-sinistra negli anni Sessanta e Settanta (pur con le loro contraddizioni).

In conclusione, quelli appena accennati sono solo alcuni dei numerosi e preziosi approfondimenti e spunti proposti dall’autore in un volume che, oltre ad un’esemplare lezione di storiografia educativa e scolastica, offre importanti strumenti e sollecitazioni per rileggere, sulla base di storie e istanze passate, questioni aperte e attuali.

