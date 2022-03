Scuola, Decreto Riaperture: “No mascherine a ginnastica”/ “Si in aula e sui mezzi”

Nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Riaperture contenete le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, alla luce della fine dello stato di emergenza, a partire dal prossimo 1 aprile 2022. Per quanto riguarda l’ambito scuole, resterà l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, sia in aula che negli altri spazi dell’edificio, ma che siano almeno di tipo chirurgico, quindi non Ffp2 (anche se andranno comunque bene). L’obbligo sarà valido come sempre per i bambini di età pari o superiore ai 6 anni, mentre tutti gli under 6 nonché i bimbi con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine saranno esenti dall’utilizzo dello stesso dispositivo di protezione individuale. La mascherina andrà ovviamente indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici, e in questo caso sarà obbligatoria la FFP2 fino al 30 aprile del 2022, quindi per tutto il mese entrante.

"Svezia ha mentito su Covid e non ha protetto cittadini"/ Report demolisce 'modello'

Non servirà invece la mascherina durante le attività sportive, così come precisato sempre dal Ministro dell’Istruzione, mentre viene raccomandato “il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. In ogni caso resta il divieto di accedere agli edifici scolastici se si è positivi al covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Infine, la grande novità del Decreto riaperture dopo due anni di stop, potranno riprendere le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Bollettino vaccini covid oggi 26 marzo/ 135.7 milioni di dosi somministrate

DECRETO RIAPERTURE E MASCHERINE A SCUOLE, INTANTO DE LUCA DENUNCIA: “AUMENTO DI CASI A SCUOLA”

E a proposito di scuole, nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha denunciato un aumento dei contagi negli istituti da una decina di giorni a questa parte: “Negli ultimi 10 giorni – le parole nel corso della consueta diretta web del venerdì – si è registrato un aumento dei contagi anche in Campania, non abbiamo registrato incrementi nelle terapie intensive, ma un aumento di ricoveri ordinari di pazienti Covid non gravi”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 marzo/ Positività 12.5%, -7 ricoveri

“Alla fine del mese – ha proseguito De Luca – sarà eliminato lo stato emergenza chiedo ai cittadini di continuare a indossare mascherina l di là di decide a livello nazionale. Lo dico ai ragazzi che in classe mantengono la mascherina, poi rima di entrare tolgono la mascherina e assembramenti davanti alle scuole e quando escono, sono centinaia, vanno a casa da nonni e genitori e il contagio si diffonde. Manteniamoci prudenti. È un piccolo sacrificio, ma un elemento di protezione decisivo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA