SCUOLA DI DANZA – I RAGAZZI DELL’OPERA/ Video: la docuserie arriva su Raiplay

Appuntamento da non perdere su Raiplay: a partire da giovedì 21 aprile 2022 sarà disponibile in esclusiva “Scuola di Danza – I ragazzi dell’Opera”, la docuserie che racconta i giovani allievi del prestigioso teatro romano. Sotto l’occhio delle telecamere le vicende di un gruppo di allievi degli ultimi anni di corso, tra i 16 e i 20 anni, alle prese con la preparazione di uno spettacolo che richiede allenamenti quotidiani e prove impegnative, con maestri che sono professionisti severi ed esigenti. Senza filtri raccontano la loro adolescenza e la loro vita, dentro e fuori dalla scuola.

“Siamo molto felici di raccontare la passione, il coraggio e i passi di danza di questi giovani che lasciano così presto le loro famiglie, le loro città, per approdare a Roma, guidati dal talento e dalla passione. Un ritratto colorato e denso di emozioni, una generazione che davvero siamo orgogliosi di ospitare su RaiPlay”, le parole di Elena Capparelli, Direttrice di RaiPlay e Digital.

SCUOLA DI DANZA – I RAGAZZI DELL’OPERA: IL TRAILER

“Scuola di Danza – I ragazzi dell’Opera” è prodotta da PanamaFilm per Raiplay, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. A partire dal 21 aprile arriveranno i primi tre episodi della docuserie, ecco le sinossi:

Episodio 1

Gli allievi della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma si preparano per un nuovo anno accademico, molto impegnativo, nel quale dovranno portare in scena uno spettacolo. Nel frattempo Dario, il nuovo arrivato a scuola, ha già fatto colpo su una delle ragazze del sesto corso.

Episodio 2

Un litigio ha allontanato Erika e Micheal e la loro storia d’amore sembra in bilico. Anche Carolina è presa dagli affari di cuore e chiede aiuto alle sue amiche. Intanto la direttrice Comi ha convocato i maestri per pianificare il prossimo spettacolo: Coppélia.

Episodio 3

I maestri e la direttrice stanno osservando gli allievi per decidere chi farà parte del cast di Coppélia. I ballerini dell’ottavo corso sono in competizione tra loro perché sperano di essere scelti per i ruoli principali. Intanto, dopo scuola, Erika chiede a Micheal di organizzare un appuntamento per Carolina e Dario mentre Giulia passa la serata con i suoi amici.













