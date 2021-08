Scuola di polizia 3: tutto da rifare, Italia 1/ Il terzo capitolo della saga comica

Scuola di polizia 3: tutto da rifare vain onda oggi, sabato 28 agosto 2021, su Italia 1 dalle 14.25. La regia è stata affidata a Jerry Paris che ha diretto anche – Scuola di polizia 2: prima missione -. La pellicola è distribuita da PIC – Warner Home Video. Nel cast abbiamo Steve Guttenberg, tra i suoi film ricordiamo: – Il Poseidon, Matrimonio a 4 mani, Cocoon 2 il ritorno, Scuola di Polizia I, II, III e IV -.

Bubba Smith interpreta il ruolo del Sergente Moses Hightower in tutti i sei sequel di – Scuola di polizia -. Le musiche sono di Robert Folk che è stato autore delle musiche di – La storia infinita 2, tutti i sequel di Scuola di Polizia e Ace Ventura missione Africa -.

Scuola di polizia 3: tutto da rifare, la trama del film

– Scuola di polizia 3: tutto da rifare– segue le imprese degli ormai ex alunni che operano sotto gli ordini del comandante Lassard. Il governo decide di effettuare dei tagli e in città pare che possa restare in piedi una sola accademia di polizia. Appena la notizia viene divulgata inizia una lotta assidua tra la scuola del comandante Mauser e quella di Lassard.

Per addestrare al meglio le nuove reclute e ottenere il favore del governatore Neilson a mantenere la caserma aperta, Lassard decide di affidarsi all’aiuto dei suoi ex allievi, diventati nel tempo esperti dell’ordine. All’appello rispondono il sergente Carey Mahoney, la spigliata Laverne Hooks, il sergente Larvell Jones, Moses Hightower, Eugene Tackleberry e Debbie Callahan. Nonostante la buona volontà, le reclute di Lassard non dimostrano di avere le capacità per fare i poliziotti. Come se tutto questo non bastasse, Mauser pur di vincere ricorre a metodi poco corretti.

