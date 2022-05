Scuola di polizia 3 Tutto da rifare/ Su Italia 1 il film con Bubba Smith

Scuola di polizia 3 Tutto da rifare, film di Italia 1 diretto da Jerry Paris

Scuola di polizia 3 Tutto da rifare va in onda su Italia 1 per le ore 14:20 di oggi, sabato 28 maggio. La pellicola risale al 1986 ed è stata realizzata dalla Warner Bros Pictures negli Stati Uniti d’America ed è stata distribuita praticamente in tutto il mondo.

La regia di questo terzo capitolo che fa parte della lunga Saga cinematografica omonima è stata curata da Jerry Paris con il soggetto e la sceneggiatura scritti da Gene Quintano. Le musiche della colonna sonora sono di Robert Folk, il montaggio è stato eseguito da Bud Molin mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Robert Saad. Nel cast sono presenti tra gli altri Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Bob Goldthwait e Tim Kazurinsky.

Scuola di polizia 3 Tutto da rifare, la trama del film: a rischio…

Purtroppo la scuola di polizia del Comandante Lassard è a rischio perché lo Stato non dispone delle risorse economiche necessarie per poterla mantenere ulteriormente nel tempo anche perché nel frattempo è nata la nuova scuola di polizia stavolta gestita dal comandante Mauser. Per decidere quale delle due scuole possa essere salvata e continuare a lavorare, viene messa in atto una commissione d’inchiesta che dovrà valutare tutte le varie componenti e scegliere il miglior lavoro eseguito.

Naturalmente il comandante Mauser per riuscire ad assicurarsi la vittoria, organizza una serie di messe in scena che finiranno per mettere in discussione il pover Lassard. Fortunatamente dalla parte di quest’ultimo ci sono gli storici collaboratori che hanno contribuito tantissimo al successo della sua scuola come ad esempio Mahoney, Hightower, Tackleberry e non solo. Nel frattempo nella scuola di polizia arrivano i nomi di personaggi piuttosto simpatici come giapponese che era stato in pratica cacciato dalla scuola di Mauser perché ritenuto non altezza con la speranza che potesse combinare dei guai per Lassard.

Ci sono poi questioni che devono essere gestite perché c’è l’ordine pubblico nella città ed in particolare bisogna contrastare una serie di rapine effettuate e atti di terrorismo. Intanto, la scuola di Lassard continua a collezionare personaggi poco edificanti come l’ex malvivente Zed che diventa una sorta di incubo per il povero signor Sweetchuck. Alla fine la lealtà avrà la meglio sui tanti giochetti messi in atto da Mauser per disfarsi una volta per tutte di Lassard.











