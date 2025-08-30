Per gli amanti della comicità demenziale, Scuola di polizia 3 - Tutto da rifare è il terzo capitolo della saga sui poliziotti più pazzi del cinema

Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare, film su Italia 1 diretto da Jerry Paris

Sabato 30 agosto 2025, la seconda serata di Italia 1, alle ore 23.05 prevede la messa in onda dell’action comedy Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare. Il film è uscito sui grandi schermi nel 1986 ed è diretto da Jerry Paris. Per questo terzo capitolo di una saga degli anni ’80 di grande successo, tornano Steve Guttenberg nei panni di Mahoney, Bubba Smith che dà il volto a Hightower, David Graf, che interpreta Tackleberry e Michael Winslow nei panni di Jones.

Un amore all'improvviso, Rete 4/ Trama e cast del film fantastico con Eric Bana, in onda oggi 30 agosto 2025

Del cast fanno parte anche Bob Goldthwait, che interpreta Zed, Tim Kazurinsky che è Sweetchuck, Leslie Easterbrook nei panni di Callahan, Art Metrano che interpreta il comandante Mauser e George Gaynesnel ruolo del comandante Lassard. Marion Ramsey interpreta il sergente Laverne Hooks, mentre a Karen Adams dà il volto Shawn Weatherly. A completare il cast del film Scott Thomson, Brant von Hoffman, Bruce Mahler, Ed Nelson, Lance Kinsey, Debralee Scott, Brian Toch, Andrew Paris, David Huband e George R. Robertson.

Volare, Rai 3/ Trama e cast del film d'esordio alla regia di Margherita Buy, in onda oggi 30 agosto 2025

La trama del film Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare: gara tra due scuole, chi vincerà?

La storia di Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare è incentrata sulla competizione tra due scuole di polizia della stessa città, guidate rispettivamente dal comandante Lassard e da Mauser che, dopo aver fatto carriera ha fondato una scuola personale nella quale è stato seguito anche dal tenente Proctor, vero e proprio “leccapiedi” del suo mentore.

La commissione che deve giudicare la migliore in quanto non esistono disponibilità di danaro per sovvenzionarle entrambe. Mauser, con grande perfidia, per cercare di garantirsi il successo nella competizione, cerca sia di ingraziarsi il governatore sia di sabotare la scuola del comandante Lassard facendo infiltrare sia Copeland che Blankes.

Folle ossessione/ Trama e cast del film per la serata crime di Rai 2, in onda oggi sabato 30 agosto 2025

Alcuni dei veterani della scuola di Lassard, Mahoney, Jones, Tackleberry e Hightower, hanno da tempo dimostrato la loro grande professionalità, ed altri uomini, tra i quali anche un giapponese, si arruolano.

Per il ragazzo giapponese si tratta di un programma di scambio tra la polizia americana e quella nipponica. Il giapponese si arruola in un primo tempo con la scuola di Mauser ma viene rifiutato e quindi passa a quella di Lassard, così come Sweetchuck, che si arruola per sfuggire alle rapine continue che subisce nel suo negozio.

La situazione della sfida tra le due scuole resta incerta sino alla fine, poi nel giorno della decisione della commissione una banda di rapinatori, mentre si sta svolgendo un party a casa del Governatore, lo prende in ostaggio. I poliziotti di Mauser intervengono per primi ma falliscono e per salvare la situazione intervengono quelli della scuola del comandante Lassard che così riesce a vincere la sfida.