Scuola di polizia 4: cittadini in… guardia, Italia 1/ Il quarto capitolo della saga

Scuola di polizia 4: cittadini in… guardia arricchisce il pomeriggio di Italia 1 di oggi, 28 agosto 2021, alle 16.10. La rete di Mediaset dunque dopo il terzo capitolo ci mostra anche il quarto. Il film è stato distribuito da Warner Bros. Italia e Warner Home Video e prodotto da Paul Maslansky per Warner Bros. Pictures. La regia è affidata a Jim Drake, che ha diretto – La corsa più pazza del mondo 2 -. I protagonisti sono sempre gli stessi dei precedenti capitoli ossia Steve Guttenberg che interpreta il sergente Carey Mahoney, Budda Smith lo troviamo nelle vesti del sergente Moses Hightower.

Scuola di polizia 4: cittadini in… guardia, la trama del film

Anche in – Scuola di polizia 4: cittadini in… guardia – gli ex allievi di Lassard si avventurano in nuove storie. Dopo che il comandante giunge alla conclusione che le forze dell’ordine sono carenti per tenere in sicurezza la città, dove regna imperterrito il crimine, Lassard decide di dare inizio a un programma nuovo e innovativo, dove i civili possono essere arruolati su base volontaria e affiancati successivamente agli agenti di servizio per diventare operativi. Il compito di istruire e addestrare le nuove reclute viene affidato agli ex alunni appartenenti alla scuola di polizia.

Nel gruppo non possono mancare il sergente Carey Mahoney e l’amico fidato Moses Hightower. Tuttavia l’iniziativa non viene vista di buon grado dal capitano Harris che farà di tutto per sabotare il progetto del comandante Lassard. L’occasione si presenta quando Lassard deve lasciare l’accademia per partecipare a una conferenza oltreoceano.

Al comandante Harris viene dato l’incarico di portare avanti l’innovativo programma e con la complicità del suo assistente Proctor, farà in modo di sabotare l’idea del comandante Lassard. Gli ex allievi dovranno darsi da fare per non mandare tutto in rovina e l’impegno da loro richiesto sarà esorbitante. Nonostante le avversità e le difficoltà nel portare avanti il programma, alcuni civili durante l’addestramento si riveleranno abbastanza talentuosi.

