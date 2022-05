Scuola di Polizia 4 cittadini in guardia/ Su Italia 1 il film con Steve Guttenberg

Scuola di Polizia 4 cittadini in guardia, film di Italia 1 diretto Jim Drake

Scuola di Polizia 4 cittadini in guardia va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, a partire dalle ore 16:15. La pellicola è il quarto capitolo dell’omonima saga cinematografica ed è stata realizzata Nel 1987 negli Stati Uniti d’America con la regia di Jim Drake e il soggetto e la sceneggiatura di Gene Quintano. Il montaggio è stato realizzato da David Rawlins e nel cast sono presenti gran parte degli attori che hanno preso parte agli altri capitoli tra cui Steve Guttenberg, G. W. Bailey, Bubba Smith, David Graf, Bobcat Goldthwait, Leslie Easterbrook.

Scuola di polizia 3 Tutto da rifare/ Su Italia 1 il film con Bubba Smith

Scuola di Polizia 4 cittadini in guardia, la trama del film: il ritorno di Harris

Siamo nuovamente nella scuola di polizia gestita dal capitano Lassard nella quale c’è da registrare il ritorno di Harris. Proprio il capitano decide di portare avanti una nuova politica per contrastare il crimine che in città continua a essere piuttosto presente e rappresentare una minaccia costante per la quiete dei cittadini. La sua nuova trovata è quella di far entrare nel Corpo di Polizia tutti i cittadini preparandoli all’uso delle armi in maniera tale che possano dare una mano alle forze dell’ordine e al tempo stesso difendersi.

Oceano Rosso/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Lauren Bacall

Ci sono anche ritorni molto graditi per il capitano Harris ossia il solito Proctor e Copeland. Naturalmente Harris è profondamente contrario al programma di Lassard e cercherà in ogni modo di metterlo in cattiva luce agli occhi dei successori per costringerlo alla pensione una volta per tutte per prenderne il posto.

Naturalmente Lassard potrà contare nuovamente sul prezioso contributo dei suoi storici collaboratori tra cui Mahoney, Jones, Tackleberry e lo stesso Zed. Tante divertenti avventure con i vari componenti della scuola di polizia che faranno in modo di contrastare i crimini che vengono effettuati nelle strade cittadine e al tempo stesso disinnescare le malefiche trovate di Harris e dei suoi collaboratori.

I Magnifici 7, Rai 2/ Remake del capolavoro di Kurosawa I sette Samurai

© RIPRODUZIONE RISERVATA