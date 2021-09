Scuola di polizia 5: destinazione Miami, Italia 1/ Una saga ormai scarica

Scuola di polizia 5: destinazione Miami è il film che Italia 1 oggi, 4 settembre 2021, a partire dalle 14.30 manderà in onda. La pellicola è distribuita da Warner Bros Italia – Warnes Home Video (Gli Scudi) e prodotto da Paul Maslanskyz per Warner Bros. Pictures. L’anno di uscita nelle sale è il 1988 e fa parte del genere comico. É il quinto capitolo della fortunatissima saga dove vede come protagonisti un gruppo di pasticcioni poliziotti.

La regia è stata affidata a Alan Myerson, famoso per aver diretto – Una squillo per quattro svitati – e la serie Tv – Crescere che fatica -. Nel cast c’è la riconferma dei soliti protagonisti come Budda Smith nella parte del sergente Moses Hightower, G.W. Bailey che interpreta il capitano Thaddeus Harris, Janet Jones (Kate) e qualche nuova apparizione come l’attore Matt McCoy che impersona Nick Lassard o George Gaynes nel ruolo del comandante Eric Lassard. La sensazione è che ci troviamo di fronte a una saga ormai scarica in tutto e per tutto.

Scuola di polizia 5: destinazione Miami, la trama del film

In questo quinto capitolo della saga, Scuola di polizia 5: destinazione Miami, che riguarda il solito gruppo di poliziotti pasticcioni, il comandante Lassard è prossimo alla pensione. Un colpo di fortuna per il Capitano Harris che da tempo vuole spodestare il suo rivale e prenderne il posto. Prima di lasciare l’Accademia, la polizia assegna a Lassard un premio che decide di condividere con i suoi uomini. Il gruppo prenota un volo per Miami dove si svolgerà la premiazione alla presenza delle maggiori autorità di Stato. Giunto a destinazione Lassard abbraccia suo nipote Nick, anche lui poliziotto del dipartimento di Miami. Appena il ragazzo fa la conoscenza di Harris, decide di organizzare uno scherzo in spiaggia per neutralizzarlo. All’aeroporto durante lo smistamento dei bagagli nessuno fa caso che le valigie di Lassard vengono scambiate. Il comandante quando raggiunge la sua camera d’albergo si rende conto che all’interno del bagaglio invece di trovare le sue cose personali, c’è una quantità spropositata di gioielli. Poco dopo i legittimi proprietari irrompono nella stanza per riprendersi il bottino, ma Lassard pensando che sia un’esercitazione si lascia rapire senza fare resistenza. Harris pensando che è arrivato il momento di eliminare il suo avversario, si fa rapire anche lui, ma mentre Lassard riesce con scaltrezza a mettere fuori gioco il suo rapitore, Harris finisce in mare. Ad aggravare la situazione ci pensa un alligatore, solo grazie all’intervento tempestivo di Hightower si riesce a evitare il peggio. La cerimonia si svolge nei migliori dei modi, però Harris è costretto a conferire una medaglia al suo salvatore che come premio riceve un aumento di grado. Harris si consola con la nomina di comandante, ma visto l’esito positivo dell’operazione e il recupero della refurtiva, il governatore decide di non mandare in pensione Lassard ma lasciarlo ancora in Accademia. I suoi uomini esultano mentre i delusi sono Harris e Proctor.

