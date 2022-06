Scuola di polizia 5 Destinazione Miami/ Su Italia 1 il film con David Graf

Scuola di polizia 5 Destinazione Miami, film di Italia 1 diretto da Alan Myerson

Scuola di polizia 5 Destinazione Miami sarà trasmesso oggi, 4 giugno, a partire dalle ore 14:20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola che appartiene ai generi parodia, comico e commedia e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1988.

Scuola di polizia 6 La città è assediata/ Su Italia 1 il sesto capitolo della saga

Il regista di questo film risulta essere Alan Myerson mentre la sceneggiatura è stata scritta da Stephen Curwick. All’interno del cast del film ci sono diversi attori molto famosi come Bubba Smith, G. W. Bailey, David Graf, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Lance Kinsey, Matt McCoy, George Gaynes, Tab Thacker e Dan Fitzgerald. Le musiche del film sono state realizzate da Robert Folk mentre la fotografia è stata realizzata da James Pergola.

L'urlo della battaglia/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler

Scuola di polizia 5 Destinazione Miami, la trama del film

Leggiamo la trama di Scuola di polizia 5 Destinazione Miami. Il Capitano Harris ha in mente un piano per poter salire di grado e avere più prestigio. Infatti, ha scoperto che il suo superiore, il comandante Lassard, deve andare in pensione una settimana prima del dovuto. In questo modo, fa arrivare alle autorità competenti questa informazione e pensa di riuscire a prenderne il posto. Harris è supportato dal suo subalterno Proctor che vede anche lui una possibilità di promozione qualora il suo superiore dovesse ottenere il posto.

Tuttavia, prima che ciò avvenga, al comandante Lassard viene dato un premio. Questo significa che lui e la sua squadra al completo sono costretti a trasferirsi a Miami per assistere alla premiazione. Solo dopo questo viaggio in Florida il comandante Lassard potrà lasciare il suo lavoro.

Don Camillo monsignore… ma non troppo/ Su Rete 4 il film con Gino Cervi e Fernandel

Oltre a ciò, per Harris le cose si mettono male quando il commissario Hurst gli fa notare che nonostante le sue qualifiche, egli non è amato dalla sua squadra, quindi potrebbe avere delle difficoltà a tenere tutti in riga. Per questa ragione, Proctor e Harris progettano alcune azioni per far colpo sui propri compagni di squadra e guadagnare il loro rispetto. Inutile dire che nel corso di questo piano ci saranno numerose gag che si trasformeranno in situazioni grottesche e anche ridicole. Nonostante ciò e nonostante un incontro pericoloso con dei criminali, alla fine Harris non otterrà ciò che vorrà ma dovrà aspettare ancora per la sua promozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA