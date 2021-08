Scuola di polizia, Italia 1/ Un pomeriggio di sorrisi su Mediaset

Scuola di polizia sarà trasmesso da Italia 1 oggi, sabato 21 agosto 2021, a partire dalle ore 16.25. Questo film rinfresca il caldo pomeriggio estivo per la regia di Hugh Wilson che ha diretto tra l’altro – Il club delle prime mogli – e – Affittasi ladra – con Whoopi Goldberg. La pellicola è distribuita da PIC – Warner Home Video (Gli Scudi) e prodotta da Paul Maslansky per Warner Bros Pictures. Nel cast c’è Steve Guttenberg che veste i panni di Carey Mahoney anche nei successivi tre sequel. In 44 anni di carriera, l’attore ha interpretato 31 film quali: – Il Poseidon (2005), Tre scapoli e una bimba (1990), Cocoon l’energia dell’universo (1988), Tre scapoli e un bebè (1987), Cocoon 2 il ritorno (1988) e The day after il giorno dopo (1983) -.

La protagonista femminile è Kim Cattrall famosa per aver interpretato Samantha nella serie tv del 1998 – Sexy and the city – riproposta sul grande schermo nel 2008 e nel 2010. Nel 2003 vince il Golden Globe come migliore attrice non protagonista di una serie tv per – Sexy and the city -, per la stessa miniserie ha ricevuto 7 candidature: 5 nomination ai Golden Globe e 2 nomination SAG Awards. Un altro protagonista è G.W. Bailey che ha continuato ad interpretare il tenente Harris in – Scuola di Polizia 4 e 5 – e in – Scuola di polizia missione a Mosca -.

Scuola di polizia, la trama del film

Troviamoci di fronte alla trama di Scuola di polizia. In una cittadina americana la delinquenza dilaga, il sindaco per arginare il problema apre un’Accademia di Polizia a tutte le persone che desiderano far rispettare la legge. I criteri di selezione esistiti fino ad allora vengono rimossi, non ci sono standard di quoziente di intelligenza, medici e di età.

Dei soggetti un po’ stravaganti si presentano per diventare futuri poliziotti, ma il tenente Harris cercherà con ogni mezzo di scoraggiare i futuri tutori della legge. C’è un gruppo davvero bizzarro, Mahoney che si iscrive per sfuggire alla prigione, Moses il titano buono, Leslie, la timida e goffa Laverne, Eugene un ex militare nostalgico delle divisa, Chad e Kyle razzisti e Douglas il casinaro combina guai. Il capo di polizia in risposta alla richiesta del sindaco, promette che tutti i reclutanti saranno messi a disposizione della polizia.

L’occasione per vedere all’opera i nuovi militari arriva quando in città scoppia una rivolta: sarà questa l’opportunità dei nuovi poliziotti di dimostrare cosa sanno fare in campo.



