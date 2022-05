Scuola di polizia/ Su Italia 1 il film con Steve Guttenberg

Scuola di polizia, film di Italia 1 diretto da Hugh Wilson

Scuola di polizia andrà in onda a partire dalle ore 14.20 su Italia 1. Si tratta di una commedia prodotta negli Stati Uniti D’America nel 1984 da Paul Maslansky e diretto da Hugh Wilson. Tratto da un soggetto di Neal Israel e Pat Proft il film è stato sceneggiato dai due insieme allo stesso regista Hugh Wilson. Interessante, soprattutto dal punto di vista audio, è il montaggio curato da Robert Brown e Zach Staenberg.

Le musiche sono curate da Robert Folk e Carole King. Nel cast troviamo Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W.Bailey, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin, David Graf, Leslie Easterbrook e molti altri ancora.

Scuola di polizia, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Scuola di polizia. A causa della carenza di agenti di polizia, Mary Sue Beal, il sindaco di una città senza nome, richiede al dipartimento di polizia di accettare tutte le reclute. Carey Mahoney, che ha ripetutamente avuto problemi legali ha la possibilità di essere scelta dal capitano di polizia Reed: può iscriversi all’accademia di polizia o andare in prigione. Mahoney è d’accordo con il primo, ma ha intenzione di essere un pessimo studente così da essere espulso.

Il capo della polizia, Henry Hurst, indignato dal piano del sindaco, decide di rendere l’esperienza così negativa per le nuove reclute che si arrendono. Il tenente Thaddeus Harris rende la loro vita miserabile, anche se il comandante Eric Lassard vuole dare una possibilità ai nuovi cadetti. Harris nomina Copeland e Blankes come capisquadra per aiutarlo. Mahoney si innamora della cadetta Karen Thompson e fa amicizia con gli altri cadetti Larvell Jones, un beatbox umano, il signore delle donne George Martin, la guardia di sicurezza ossessionata dalle armi Eugene Tackleberry, l’uomo codardo Leslie Barbara, Douglas Fackler incline agli incidenti e il gigante gentile Moses Hightower. Blankes e Copeland indagano su una festa organizzata da Mahoney, che li inganna dicendo che la festa è al Blue Oyster, un bar gay. La coppia ingaggia una prostituta nel dormitorio di Mahoney, da trovare durante i controlli in camera. Mentre la portano di nascosto fuori dal campus, Mahoney è costretta a nascondersi con lei sotto un leggio mentre il comandante Lassard guida un gruppo di ufficiali. Mahoney esce da sotto il leggio ma trova Lassard ancora presente, portando Lassard a presumere che sia stato Mahoney.

Per aiutare Hightower a prepararsi per un esame di guida, rubano l’auto di Copeland. Dopo che Hightower ha superato il test, Copeland insulta razzialmente il cadetto Laverne Hooks per un incidente. Hightower, arrabbiato per l’insulto, ribalta l’auto con dentro Copeland. Harris espelle Hightower dall’accademia, sconvolgendo gli altri cadetti. Blankes e Copeland non riescono a indurre Mahoney a combatterli dopo aver trovato l’auto distrutta di Copeland. Barbara difende Mahoney e mette fuori combattimento Copeland con un vassoio per il pranzo. Blankes si vendica e Mahoney viene coinvolto in una rissa. Quando Harris chiede chi ha iniziato la lotta, Mahoney si prende la colpa per proteggere la posizione di Barbara e viene espulso.

Mentre è in centro, Fackler lancia una mela da un’auto della polizia, che colpisce un uomo alla nuca; questo innesca una reazione a catena di violenza che degenera rapidamente in una rivolta generale. Mahoney, in procinto di partire, si unisce invece agli altri cadetti per pacificare la folla. I cadetti vengono accidentalmente trasportati nell’epicentro della rivolta e un criminale ruba i revolver di Blankes e Copeland, dopodiché i due si nascondono nel Blue Oyster Bar. Una banda di rivoltosi cattura Harris, con il loro capogruppo che lo prende in ostaggio. Mahoney tenta di salvare Harris ma viene preso anche in ostaggio. Appare Hightower, inganna il pazzo e lo fa cadere da una rampa di scale, per essere arrestato da Hooks. Mahoney e Hightower vengono entrambi reintegrati e per aver salvato Harris e catturato il suo rapitore, ricevono il più alto encomio e medaglie dell’accademia. Il film si conclude con la laurea di tutti i cadetti.

