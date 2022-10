SCUOLA/ “Ecco perché le opere del Pnrr nei piccoli comuni sono tutte a rischio”

Apprendo tramite il gruppo su Facebook del paese in cui abito che il nostro comune ottiene per ben tre progetti i fondi del Pnrr (uno per la scuola di primo grado, uno per la palestra della stessa, uno per la realizzazione di una mensa scolastica) e pensiamo: è fatta, finalmente arrivano i soldi per risistemare quello che non va e rendere il nostro istituto più funzionale ed accogliente.

SCUOLA/ O università, il bello di rischiare sé stessi, in ogni istante

Il buonumore si diffonde: gli studenti cominciano a sognare il nuovo edificio, moderno, luminoso con una nuova mensa utilizzabile anche come aula polifunzionale e al pensiero della palestra gli occhi cominciano a brillare dopo due anni di passeggiate e lezioni in classe. La mente vola immaginando la rete da pallavolo, i cesti per il basket, gli attrezzi, gli spogliatoi dove cambiarsi e fare due chiacchiere prima di iniziare a correre.

SCUOLA E UNIVERSITÀ/ "Ministri Valditara e Bernini, salviamo l’istruzione dalla burocrazia"

Ci uniamo alla contentezza degli alunni ma li avvertiamo che ci vorrà del tempo e non poco.

Anche il dirigente scolastico canta vittoria per questi mirabili risultati.

Ci congratuliamo immediatamente con la sindaca, una cara amica, dicendole ingenuamente: È fatta! Un esito insperato… ma quando inizieranno i lavori per la scuola nuova e per la palestra? Come prende l’avvio il tutto?

Interpelliamo la sindaca, che risponde.

“Le opere finanziate con i fondi del Pnrr dovranno terminare entro il 2026 secondo un cronoprogramma molto stretto e costellato di adempimenti amministrativi. L’iter previsto rende la realizzazione delle opere più complicate sia per la novità delle procedure e dei tempi, sia per prescrizioni particolari e differenti anche tra i bandi riguardo le caratteristiche dei soggetti che potranno partecipare alle gare. È chiaro che il livello di complessità amministrativo, di certo non aiuta: uffici tecnici dei comuni già sommersi di numerosi adempimenti si ritrovano gravati di ulteriori procedure tecnico-amministrative difficili da gestire. A quest’aspetto si aggiunge un’altra difficoltà legata al fatto che, molto spesso, i comuni vincitori di Pnrr sono spesso piccoli, poche migliaia di abitanti, e con capienze di bilancio non adeguate ad affrontare le anticipazioni di cassa necessarie per realizzare opere molto costose. Nel caso del mio comune il bilancio è di sei milioni, a fronte di bandi vinti con il Pnrr per 4,8 milioni, ai quali si aggiungono altri bandi per circa un milione. È evidente che senza adeguati strumenti finanziari predisposti per i vincitori di Pnrr, affrontare l’anticipazione di cassa necessaria ad avviare cantieri che devono partire in contemporanea non è possibile. Il tema è trasversale, in tutta Italia i sindaci stanno ponendo questa difficoltà, per lo più ad oggi inascoltati. Il Pnrr è un’occasione storica per colmare i divari tra territori ma se non troveranno risposte entro breve, sarà difficile centrare gli obiettivi ambiziosi del Piano, e come accade spesso saranno i territori ricchi a riuscire mentre gli altri non ce la faranno. Non voglio pensare che il Pnrr possa essere un obiettivo che potranno realizzare le realtà ricche a discapito di territori difficili per motivi sociali, di mancato sviluppo socioeconomico che avrebbero avuto, ne sono convinta, un’opportunità in grado di cambiare in meglio la vita del cittadini”.

SCUOLA/ Lezione, maestro e ragione: quando l'eredità contiene una "riforma"

Stando così le cose non vorremmo che le tante aspettative andassero deluse e ci auguriamo si trovino le modalità per permettere ai piccoli comuni come il nostro di realizzare la progettazione messa in campo adoperando notevoli energie e professionalità.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA