Scuola, Fioramonti contro il crocifisso in classe/ “Meglio una cartina del mondo”

Doccia fredda per chi aveva visto nel nuovo ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti un possibile interlocutore di tematiche che stanno molto a cuore a diverse persone, ad esempio la libertà di educazione. Fioramonti infatti “casca” su una questione annosa, sfruttata per motivi ideologici e di concreto scarso interesse: l’esposizione nelle classi del crocefisso. Parlando durante una intervista a Rai Radio nel programma Un giorno da pecora, il neo ministro ha proposto di sostituirlo con una cartina del mondo. A parte che, si spera, le cartine geografiche ci sono già da decenni nelle aule scolastiche, il ministro si dichiara sostenitore “di una scuola laica che dia spazio a tutti i modi di pensare”. Non una sola cultura dunque, quella cattolica: le scuole non devono rappresentare un solo modo di pensare, ha detto.

NO AI SIMBOLI RELIGIOSI

Fioramonti si dice anche contrario all’idea avuto da alcuni di esporre tutti i simboli delle religioni presenti nel nostro paese, ebrea, musulmana e altre ancora: “sarebbe una accozzaglia di simboli, diventerebbe un mercato”. Anche la foto del capo dello stato andrebbe tolta, ha aggiunto. Ha replicato Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, dicendo che il crocifisso non è un elemento di arredo, ma la testimonianza delle radici del nostro paese: “La sua presenza sulle pareti delle aule scolastiche, contrariamente a quel che pensa il ministro Fioramonti, non impedisce di esprimersi agli studenti di altre culture e religioni, ma sta lì a ricordare che la laicità che il ministro liberamente rivendica è conseguenza diretta proprio delle radici cristiane dell’Italia e dell’Europa”. Anche il vicepresidente della Commissione cultura della Camera, la forzista Paola Frassinetti, si dissocia: “Ricordiamo al Ministro che, pur rispettando tutte le religioni, qui siamo in Italia ed è giusto che nelle aule ci sia il Crocifisso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA