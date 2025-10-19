Quel giorno, al centro di aiuto allo studio, la discussione era caduta sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Nel mirino di Omar c'era Netanyahu

“Pace, finalmente!” Così era entrata gridando Gemma nell’aula del centro di aiuto allo studio dove Luigi stava aiutando Marim, Omar e Riccardo a preparare una relazione sui monumenti principali della città di cui avevano fatto da guida durante le giornate del FAI.

“Sì, pace finalmente!” aveva risposto Luigi, cui Gemma aveva chiesto un “cinque” con relativa risposta.

Quando però Gemma si era avvicinata ad Omar aveva capito che qualcosa non andava e si era bloccata.

“Sei sicura?” le aveva infatti risposto il ragazzo con una domanda che, si capiva dal volto, era piena di scetticismo.

“Be’, è così” era intervenuto Riccardo, “finalmente dopo due anni non si combatte più. Ho capito che non sarà facile ricostruire, le immagini di Gaza che trasmette la televisione sono impressionanti, è tutto distrutto. Ma una cosa è evidente, non si combatte più!”

“Voi sapete come la penso, Israele dovrebbe andarsene, ma lo so che pensare così è contro la realtà, però diciamo le cose come stanno!” aveva replicato Omar.

“E come stanno?” aveva chiesto Gemma.

“Non è una pace giusta, chi ha distrutto non solo deve ritirarsi, deve pagare: ha ucciso tante persone innocenti, ha raso al suolo tante abitazioni e adesso? Se vogliamo essere giusti, Netanyahu deve pagare l’assurda guerra che ha scatenato e portato avanti!” Con una certa foga Omar aveva tentato di esprimere la sua idea, a cui Gemma aveva contrapposto una semplice domanda: “E Hamas?”

“Sì, anche Hamas, sì!” aveva reagito Omar, “anche Hamas è colpevole e deve pagare, ma loro, i potenti, non pagano nulla, chi ci perde è la povera gente.”

“Cosa dovremmo fare?” aveva chiesto allora Luigi.

“Nulla, ma evitiamo di esaltarci per una pace che non ha prospettive!” aveva risposto Omar.

“Non è vero che non ha prospettive. Che non ci siano più bombardamenti, carri armati che avanzano, soldati in assetto di guerra è un fatto positivo. Lo so che non è tutto, ma partiamo da questo, c’è un accordo di pace.” Gemma era certa di quello che stava sostenendo da quando era entrata nell’aula e si guardava intorno a cercare sostegno.

“Sì, hai ragione Gemma” era intervenuta timidamente Marim, “è il primo passo, bisogna ora costruire e non è facile. Pensa a tutti quei giovani come noi che a Gaza hanno visto quello che è successo, cosa avranno negli occhi?”

“La morte, lo so!” aveva risposto Gemma “Bisogna aiutarli a costruire in positivo!”

“Facile dirlo qui!” aveva ribattuto Omar.

“Secondo voi qual è il problema della ricostruzione?” aveva allora chiesto Luigi.

“Che ci siano i soldi” aveva risposto Omar, e poi aveva aggiunto “che si restituisca ciò che è stato distrutto. Semplice, una famiglia palestinese che non ha più la casa ha il diritto a riaverla. Sì, aiutiamoli anche noi, ma Netanyahu deve pagare!”

“Gemma, e quei ragazzi che hanno la morte negli occhi?”

“È una cosa difficile, io direi perdonare, so che è un cammino faticoso, mi viene da dire, chi li aiuta?”

“Perdonare? sì ma gli israeliani sono pentiti di quello che hanno fatto?” aveva risposto Omar.

“Mio fratello ha detto che la pace non è assenza di guerra ma presenza di umanità” aveva commentato Marim. Luigi l’aveva abbracciata, dicendo “presenza di umanità a partire da qui.”

