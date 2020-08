Scuola, graduatorie supplenze: 753.750 domande/ Miur: boom Lombardia Lazio e Campania

Le domande di inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze pervenute al Ministero dell’Istruzione alla chiusura dei termini sono 753.750. Questi scadevano alle 23.59 dello scorso giovedì 6 agosto. Lo fa sapere il Ministero dell’Istruzione, che ha pubblicato un comunicato con la tabella delle domande inoltrare Regione per Regione. Per la prima volta quest’anno la procedura per le domande è stata digitalizzata interamente. Gli utenti totali che nel periodo di apertura delle domande, quindi dal 22 luglio al 6 agosto, si sono connessi al sistema sono oltre 800mila, per un totale di 8.659.102 accessi all’istanza online. Di questi accessi, il 58% è avvenuto tramite desktop, mentre il 39% da dispositivo mobile e il 3% da tablet. Il Miur ha poi spiegato che le prime tre regioni interessate per numero di domande di inserimento inviate sono Lombardia, Lazio e Campania, rispettivamente con 104.781, 86.976 e 84.857 domande.

SCUOLA, GRADUATORIE SUPPLENZE: IL CRONOPROGRAMMA

Il totale delle domande inviate per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze non ha superato le attese, ma sono numeri comunque di tutto rispetto. Oltre un milione di richieste, ma una parte di loro non ha inoltrato la domanda al sistema, rinunciando così alla propria candidatura. Ora i docenti che hanno chiesto di inserirsi nelle suddette graduatorie rivolgono la propria attenzione a dopo Ferragosto, quando al Ministero dell’Istruzione potrebbero cominciare ad arrivare informazioni sulla pubblicazione delle domande prodotte. Secondo il cronoprogramma proposto dal Miur agli Uffici Scolastici, da oggi comincia l’attività di smistamento alle scuole, dal 10 agosto invece inizia la valutazione delle istanze gps. Questa attività terminerà il 28 agosto. Quindi il 1° settembre ci sarà la pubblicazione delle graduatorie gps, entro il 14 settembre 2020 le supplenze da gae e gps, mentre la data da segnare sul calendario per le supplenze graduatorie di istituto è 15 settembre. Di seguito invece la tabella con le domande per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze Regione per Regione.

TABELLA REGIONI DOMANDE IN GRADUATORIE SUPPLENZE

Abruzzo 20.762

20.762 Basilicata 8.421

8.421 Calabria 33.778

33.778 Campania 84.857

84.857 Emilia Romagna 54.012

54.012 Friuli Venezia Giulia 10.145

10.145 Lazio 86.976

86.976 Liguria 14.461

14.461 Lombardia 104.781

104.781 Marche 21.577

21.577 Molise 4.642

4.642 Piemonte 48.725

48.725 Puglia 57.313

57.313 Sardegna 23.960

23.960 Sicilia 70.806

70.806 Toscana 48.503

48.503 Umbria 12.662

12.662 Veneto 47.369

