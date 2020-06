SCUOLA/ Il bambino e le sue competenze precoci: la ricetta di Dehaene

Pubblicità

Un recente libro del neuroscienziato francese Stanislas Dehaene ha un titolo brevissimo ma molto efficace: Imparare (Cortina, 2020). A sottolineare fin dall’inizio che questa è la vera sfida che ci si trova ad affrontare oggi: fare in modo, cioè, che tutti i bambini possano apprendere.

Apparentemente Dehaene non fissa obiettivi espliciti e quindi non possiede connotazioni valutative dell’attività degli insegnanti, che possono condurre alla diminuzione dell’autostima e dell’autoefficacia dei docenti.

Dehaene si limita ad accompagnare lungo una riflessione sui modi dell’imparare e quindi sui modi dell’insegnare, mettendo a disposizione i più recenti risultati della ricerca neuroscientifica sull’apprendimento. Anche se egli dichiara che intende evidenziare le differenze esistenti tra l’apprendimento umano e quello artificiale di un robot o di una macchina, al centro della sua trattazione è comunque il primo: come, fin dalla nascita, impara un bambino; che cosa avviene nel suo cervello; come gli adulti che gli stanno intorno possono facilitare l’apprendimento.

Non si indirizza quindi solo agli insegnanti: la lettura e la riflessione sono molto importanti anche per i genitori, specie per quelli che scambiano per vero apprendimento la capacità dei bambini di gestire un tablet o un cellulare o di imparare a memoria una serie di nomi.

Il fulcro di questo testo sta però, a nostro avviso, nelle definizioni che Dehaene dà delle scuole e dell’università: le scuole (ma anche i nidi dell’infanzia) sono acceleratori del cervello; l’università è una raffineria intellettuale.

Sono due immagini di grandissima potenza, specie se il significato “materiale” dei due termini si collega con i principi dello sviluppo del cervello.

Pubblicità

L’acceleratore è quel dispositivo che consente di aumentare la potenza di un motore attraverso una maggiore apertura alle fonti di energia, che rende più celeri determinate azioni e che, ad esempio in campo economico, risulta collegato al concetto di moltiplicatore. La raffineria è una struttura che trasforma un prodotto grezzo in un prodotto utilizzabile e commerciabile, che libera dalle impurità.

L’insegnamento, prima a scuola e poi all’università, agisce quindi come acceleratore e raffineria: il cervello “grezzo” del bambino piccolissimo, che tuttavia possiede già molti saperi inconsapevoli, può svilupparsi solo se trova nel contesto le occasioni opportune e ogni nuovo apprendimento moltiplica la possibilità di apprendere oltre. L’università libera il cervello dalle “scorie” in quanto studio specialistico, lo rende capace di apprendimenti particolarmente complessi e permette l’utilizzazione di quanto appreso a fini lavorativi e di ricerca.

Pubblicità

Il punto di partenza è però sempre costituito da quegli apprendimenti inconsapevoli che altri ricercatori, ben prima di Dehaene, hanno evidenziato e valorizzato. Infatti i bambini nascono disponendo di un insieme di “conoscenze di base” (core knowledge), ereditate dalla storia evolutiva e presenti indistintamente in tutti gli individui indipendentemente dalla cultura di appartenenza e rintracciabili anche in coloro che non hanno fruito di un’istruzione formale. Queste conoscenze si presentano come le fondamenta su cui, dopo la nascita, il bambino viene costruendo capacità nuove e sempre più flessibili. Esse comprendono quattro sistemi, riferiti rispettivamente: agli oggetti inanimati e alle loro interazioni meccaniche; alle persone e alle loro azioni dirette ad obiettivi; ai gruppi e alle relazioni numeriche di ordine, addizione e sottrazione; ai luoghi, alle strutture spaziali e alle loro relazioni geometriche.

Le conseguenze sono interessanti particolarmente per gli educatori dei nidi e gli insegnanti della scuola dell’infanzia, in quanto le core knowledge permettono di capire perché i bambini mostrino “preferenze attentive” e “domini privilegiati di apprendimento”, cioè possiedano una particolare sensibilità ad acquisire certi tipi di conoscenze rispetto ad altri. Infatti l’osservazione dei bambini in età prescolare evidenzia il loro interesse per gli esseri viventi e in particolare per gli animali, per le persone, per il numero, per gli esperimenti con gli oggetti. Questi quattro ambiti dovrebbero quindi essere il fulcro delle attività proposte ai bambini da 0 a 6 anni.

Fondamentale è però il dominio privilegiato di apprendimento per eccellenza, cioè il linguaggio, che permette di collegare quanto il bambino apprende separatamente e soprattutto permette la costruzione dei concetti.

Dehaene parla di “competenze precoci” e le unifica sotto l’espressione della “potenza del sapere” con cui i bambini nascono. Ma ha soprattutto il grande merito di evidenziare l’importanza dell’organo che rende possibile l’acquisizione di ulteriore sapere, cioè del cervello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA