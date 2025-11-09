L'aumento di stipendio ai docenti, pur essendo un fatto positivo, rischia di essere un modo per non affrontare il vero problema della scuola

Come ampiamente diffuso dai media, all’ARAN è stato firmato il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2022-24. Una buona notizia per i docenti: avranno un incremento medio di retribuzione di 150 euro lordi mensili, oltre a poter ricevere arretrati, che possono raggiungere anche 2mila euro (sbloccati dalla firma del contratto) e una soddisfazione anche per il ministro Valditara che fin dall’inizio del suo mandato ha manifestato la volontà di rivalutare la professione docente e la sua retribuzione, riconoscendone l’importanza e la responsabilità per la crescita personale e culturale dei giovani.

Non va tenuto in secondo piano il quadro generale in cui si inserisce questa decisione, come ha ben evidenziato Fabrizio Foschi in un suo recente articolo, dove aveva indicato anche la previsione dell’entità dell’intervento contrattuale.

Come dicono tutte le statistiche, gli stipendi italiani sono tra i più bassi in Europa e hanno subito un calo del potere d’acquisto negli ultimi 30 anni (-12% in termini reali solo dal 2008). Di conseguenza l’aumento derivante dal rinnovo del contratto migliora la situazione, ma non risolve la grave stagnazione della retribuzioni.

Questo vale per qualsiasi settore, ma il settore istruzione si avvia purtroppo a vivere uno tsunami drammatico dovuto al cosiddetto inverno demografico. Il calo di studenti ha portato nel corrente anno ad una riduzione del numero di studenti iscritti pari a 134mila, una diminuzione che, teoricamente, potrebbe produrre una riduzione di circa 5mila docenze. Non è detto che ciò avvenga, poiché vanno considerate anche altri fattori come le classi in deroga (quelle che non raggiungono il numero minimo di alunni previsto) che sono aumentate da 6.727 a 7.402.

Questa situazione potrebbe protrarsi per una decina di anni, il tempo che, secondo i demografi, si rende necessario perché qualsiasi politica a favore della natalità abbia effetti concreti. Sulla base di questa grave criticità, occorre cogliere l’opportunità di trovare equilibri nuovi per dare risposte adeguate ai docenti, da un punto di vista economico e professionale.

A settembre il ministro Valditara ha detto di aver previsto in anticipo le risorse per il rinnovo di tutti i contratti fino al 2028-2030, così da assicurare continuità ed evitare ritardi endemici nella chiusura dei contratti. Questo è sicuramente un fatto positivo e lodevole, tuttavia, nel contesto che si trova ad attraversare la scuola italiana, è una misura non sufficiente.

Se alunni e classi si riducono, mantenere lo stesso numero di docenti non è la scelta migliore. Già il fatto che lo stesso costo del personale possa essere diviso per un numero inferiore di addetti porterebbe ad una retribuzione migliore, in realtà neppure questo basterebbe, perché sarebbe una soluzione di corto respiro. Occorre ripensare interamente la professione, non solo eliminando il precariato, ma anche superando il mito del “posto fisso”.

I tempi sarebbero maturi per considerare il docente un professionista e non un impiegato statale (questa contribuirebbe anche a migliorare la sua immagine sociale); andrebbe prevista la possibilità di licenziamento per chi dimostra di non essere capace di svolgere la professione; dovrebbe essere data fiducia alle scuole e ai loro dirigenti, conferendo piena autonomia non solo didattica e organizzativa, ma anche economica e in materia di assunzione del personale (assunzione diretta dei docenti); alla figura “classica” di docente andrebbero affiancati profili con professionalità specifiche (come quella, già avviata, di tutor per l’orientamento).

Last, but not least, l’unico sistema scolastico di istruzione e formazione, dopo la legge 62/2000, è formato sia dalle scuole statali sia dalle scuole paritarie. L’encomiabile iniziativa di rivalutare le remunerazioni contrattuali dei docenti statali non potrà che avere inevitabili riflessi anche sui contratti dei docenti delle scuole paritarie, aumentando i costi di gestione. Di questo il governo dovrà tenere conto nel trovare un nuovo equilibrio anche nei contributi da erogare per il sostegno al pluralismo educativo, elemento fondamentale per la democrazia e l’equità nel nostro Paese.

