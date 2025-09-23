Dal lavoro della Bottega dell’arte di Diesse è nato il volume Emanuela Centis ed Emanuele Triggiani "Insegnare arte è invitare a un’esperienza"

Nel diario dello scrittore nordamericano Henry David Thoreau alla data del 5 Agosto 1851 compare una celebre frase, spesso citata anche sui social: “La domanda non è cosa guardi, ma cosa vedi”. Vedere, infatti, non è una questione scontata nel rapporto con la realtà, a maggior ragione nel mondo d’oggi, in cui si è abituati a consumare rapidamente e abulimicamente le immagini generate dai media. Occorre, perciò, un’educazione dello sguardo che implichi tutti i fattori in gioco, senza ridurne aprioristicamente la portata, sia che essi riguardino che cosa stiamo osservando, sia il come e soprattutto il perché.

Ne hanno parlato all’ultimo Meeting di Rimini Emanuela Centis ed Emanuele Triggiani, in occasione della presentazione del volume intitolato Insegnare arte è invitare a un’esperienza (Bonomo, 2025), con l’introduzione di Giuseppe Frangi. Il testo raccoglie, attraverso le testimonianze e i contributi di quindici docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado, la storia della Bottega dell’arte, uno dei gruppi di lavoro dell’associazione Diesse, didattica e innovazione scolastica.

Alla base del lavoro c’è una esperienza viva della professione docente, la volontà di un gruppo di insegnanti di collaborare, condividere, scambiarsi i materiali per la didattica, incrociare esperienze sottraendosi al clima di autoreferenzialità che spesso caratterizza il lavoro degli insegnanti.

Il personale della scuola, infatti, possiede le potenzialità per generare un’autentico rinnovamento, quando le risorse di alcuni possono sopravvenire alle carenze o ai bisogni degli altri, se ci si riconosce nell’alveo di una comune esperienza, capace di generare una stima reciproca, desiderosa di rispondere alle necessità di ciascuno.

Nel tempo e attraverso il lavoro comune si è delineato un percorso che ha assunto il nome di metodo della relazione, un approccio didattico incentrato non tanto sull’alunno (learner-centred, come si suole affermare nel moderno gergo pedagogico) né sul docente (teacher-centred), con le proprie lezioni frontali, ma sull’incontro tra la libertà di un adulto che desidera comunicare la propria esperienza e la consapevole adesione dell’adolescente aperto alla scoperta della realtà e delle forme sorte dalla storia millenaria delle civiltà.

Le arti figurative e il loro insegnamento si prestano, in particolar modo, ad un percorso educativo perché richiedono – per loro natura – un processo di immedesimazione. L’opera d’arte, infatti, va innanzitutto osservata e descritta, compresa nella sua intenzionalità, perché non è un oggetto naturale, ma frutto della sensibilità, della tecnica, dell’espressività di un soggetto vissuto in un tempo ed in un luogo determinato.

Imparare a vedere, quindi, significa osservare la realtà assumendo l’occhio di chi l’ha dipinta o scolpita. Significa imparare a vederla con il gusto e la creatività dell’artista.

Il contenuto di un’opera, quindi, non può trasmettersi se non attraverso un serrato dialogo con i propri alunni, che non si genera necessariamente o esclusivamente in forma discorsiva, ma anche generando la passione per il fare e per il creare. In questo senso sono ammesse, in un percorso didattico, tutte le modalità ritenute opportune dall’età, dalla tipologia e dal grado di scuola dei discenti, dalla pratica del disegno o della modellazione, fino all’apprendimento laboratoriale dei contenuti storico-artistici. Se è chiaro lo scopo e l’obiettivo da raggiungere, anche i mezzi si chiariscono nella loro utilità.

L’importante è che il percorso comporti una reale educazione, intesa originalmente come il venir-fuori, il far scaturire dall’umanità degli alunni quelle esigenze di bellezza, di bontà, di verità che costituiscono la natura più profonda della loro personalità.

Il libro non pretende d’essere un ricettario o un prontuario di suggerimenti: se c’è un fattore imprevedibile nell’insegnamento risiede proprio nella diversità delle fisionomie individuali degli studenti e dei loro ambienti di provenienza. Le strategie e le modalità di attuazione devono variare a seconda dei bisogni formativi di chi apprende, ma per poter dialogare tra chi coltiva la medesima professione è indispensabile condividere un comune criterio.

I vari capitoli in cui si articola il volume, quindi, sono un invito ad allargare il raggio delle collaborazioni e degli scambi, affinché, come ci si augura nelle conclusioni, si possa proseguire insieme un cammino.

