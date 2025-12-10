Invalsi ha presentato i risultati di IEA-TIMSS 2023 per l’Italia sulle competenze in matematica e scienze. Aumentano i divari nel Paese

Ieri Invalsi ha presentato i risultati di IEA-TIMSS 2023 (Trends in International Mathematics and Science Study) per l’Italia, in contemporanea alla presentazione internazionale. Una buona abitudine che colloca l’Italia fra i Paesi che non solo partecipano significativamente alla maggior parte delle esperienze internazionali, ma anche cercano di metterne a disposizione i risultati in modo tempestivo.

L’Italia ha sempre partecipato a queste indagini, grazie all’iniziativa del pedagogista Aldo Visalberghi, ma solo dagli inizi degli anni duemila la creazione di Invalsi ha permesso di farne uscire i risultati dalle segrete stanze. È opportuno ricordare che IEA è un’associazione di università che ha sempre avuto un taglio più “scolastico” di OCSE-PISA, oltre ad essere l’iniziatrice di questo tipo di indagini finalizzate ad esplorare campi vergini ed a mettere a punto metodologie innovative, come è stato necessario in questo caso.

Si colloca così in concorrenza oggettiva con PISA che, attraverso le indagini aggiuntive, compie le stesse esplorazioni innovative, ma con un taglio più relativo agli interessi delle società: ultimo esempio l’indagine sul Creative Thinting.

Alcuni Paesi partecipanti a TIMSS 2023 hanno effettuato nel 2024 una seconda valutazione del campione originario di studenti del 2023, permettendo una “osservazione più ravvicinata” delle acquisizioni di apprendimento individuali nel periodo che va dal quarto al quinto anno della scuola elementare.

Secondo IEA questo permetterà di contestualizzare i gap di apprendimento ed ottenere orientamenti importanti su “come usare le evidenze relative a casa (un eufemismo per famiglia?, nda), classe e caratteristiche della scuola al fine di orientare le decisioni politiche, dare informazioni sulla crescita di apprendimento disponibili per gli stakeholders ed infine dare una valutazione in un contesto globale usando una misura alternativa”.

I Paesi partecipanti sono stati soltanto 9: Sud Corea, Slovenia, Italia, Svezia, Georgia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Giordania (i primi 3 in ordine di arrivo). Era una prima edizione ed i Paesi più occidentali non hanno deciso di partecipare, forse sottovalutando le potenzialità dell’indagine.

Significativa invece la presenza della Corea, che svetta in cima alle classifiche PISA per matematica e che vuole evidentemente migliorare, e dei Paesi dei Balcani, che desiderano entrare nel concerto dei Paesi europei avanzati e che evidentemente ritengono la partecipazione alle indagini sugli apprendimenti una buona presentazione. È un buon segno.

Nonostante l’assenza di Francia, Gran Bretagna, etc., la posizione dell’Italia si potrebbe definire – in linea con altre indagini – come l’ultima dei primi (europei) e la prima dei secondi (sempre europei, ma che hanno sulle spalle bei gravami storici). A parte la Corea, che è da tempo “fuori concorso” e che però vuole evidentemente migliorare, l’Italia precede i Paesi balcanici, ma il miglior risultato della Slovenia (che anche nelle altre indagini è spesso insieme alla Polonia la migliore dei Paesi dell’Est Europa) suona come un campanello d’allarme.

Ma nella presentazione è stato più volte affermato che l’interesse per l’indagine è soprattutto quello interno ai diversi sistemi scolastici. Ed in questo senso la rilevazione più interessante consiste nella conclusione che i divari all’interno delle diverse aree del Paese tendono ad aumentare a partire dal Nord-Ovest passando per Nord-Est, Centro e Sud. Fino ad arrivare al Sud-Isole, dove non si registra un significativo incremento fra le classi di quarta e di quinta elementare.

Il che non è il risultato di un appiattimento generalizzato, ma di una polarizzazione e di una clusterizzazione (traduzione: raggruppamento di elementi simili). Ulteriore traduzione: i divari fra i livelli alti sono tali, con evidente prevalenza dei bassi, che la media degli apprendimenti rimane piatta rispetto all’anno precedente.

Non si vedono all’orizzonte peraltro indagini serie che pongano questo tema al centro delle domande di ricerca sull’arretratezza degli apprendimenti del Sud, invece di appiopparne la responsabilità genericamente sulle spalle della supposta arretratezza e dei problemi economici.

Un secondo ed ultimo tema. È evidente che i tempi ravvicinati e la disciplina scelta mettono in maggior evidenza il ruolo della scuola, poiché, fra l’altro, è acclarato dalle ricerche che i risultati in matematica sono quelli che meno risentono del background economico-sociale.

Ed anche qui nella tavola rotonda finale è venuto in emergenza un interessante incrocio. È la scuola del Sud, Sud-Isole in particolare, ad essere ostaggio e vittima incolpevole del contesto sociale ed economico? O è a sua volta riflesso di questo contesto, con la piccola differenza che su di essa si può operare per riportare quei piccoli (all’inizio) cambiamenti che successivamente possono determinare un cambiamento più forte e significativo?

Fra le variabili messe in evidenza in relazione al miglioramento fra le due classi risultano preoccupanti i persistenti minori risultati delle bambine, che trovano per l’Italia l’ennesima conferma, diversamente da quanto sta avvenendo in altri Paesi del mondo occidentale. Con significativi indicatori di contesto, come l’affollarsi, subito dopo l’età di questa indagine, delle ragazze negli indirizzi a loro tradizionalmente destinati con una forte sottolineatura delle tradizionali professioni di cura, intese in senso lato. Non si tratta di orientamenti che la scuola possa da sola mettere in discussione: una ricerca presentata da Invalsi nel Seminario 2024 sostiene che un elemento determinante è il titolo di studio della madre (e pertanto la sua professione domestica o meno).

La cosa è importante, perché un eventuale passo in avanti del Paese in termini di percentuali di giovani scientifico-tecnologici è atteso dalle ragazze, dato che il bacino potenziale dei ragazzi non sembra promettere molto: persiste nel nostro come negli altri Paesi occidentali di uno zoccolo duro di maschi adolescenti refrattari ad una qualsiasi ulteriore scolarizzazione.

Ha ragione Roberto Ricci, presidente Invalsi, a lamentare – non per la prima volta – lo scarso interesse (oggettivamente, a sua volta, discriminatorio) verso questa fascia di maschi felicemente semianalfabeti. Ma il problema è di sistema: se non alziamo il numero dei nostri studenti STEM, i problemi sono evidenti.

