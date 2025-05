Hugo Lagerkrantz, docente di pediatria svedese, nel numero di questo mese della rivista Acta Pediatrica, descrive il sorgere della coscienza nel neonato e nel feto. E non si tratta di speculazioni, ma di osservazioni, che conclude spiegando al mondo, forse ancora impreparato, che la coscienza nell’umano non appare quando si parla o si sa ribellarsi, ma prima, molto prima, molto più nel profondo: appare sul finire del secondo dei tre trimestri di gravidanza.

Difficile a credersi, quasi un azzardo, ma pieno di prove tangibili; ma certo difficile a pronunciarsi, perché il mondo prenatale è una sorta di tabù: tutti sanno che qualcosa di eccezionale accade prima della nascita, ma siccome non si può vedere dall’esterno, un po’ per scaramanzia, un po’ per politica, non se ne parla. Figuriamoci poi parlare di coscienza del feto: per lo meno imbarazzante. Ma che grande frontiera per chi studia la fisiologia della vita umana.

Affascinanti sono le risposte del feto agli stimoli esterni, stimoli che lasceranno traccia di sé anche dopo la nascita. È come se il feto venisse addestrato prima di nascere a quello che lo attende fuori, per non trovarsi impreparato ed essere capace di riconoscere e cercare quello che gli farà bene. Dalla metà della gravidanza, il feto riceve stimoli sonori che riesce a recepire e che ricorderà, seppur in maniera inconscia dopo la nascita.

L’importanza della vita fetale per i sogni dell’adulto era già stata messa in evidenza da Sigmund Freud, ma la ricerca oggi ci mostra con esperimenti chiari e riproducibili che la voce della mamma arriva alle orecchie del feto e lui la distinguerà alla nascita da tante altre voci. Così come le cose che mangia la mamma verranno filtrate nel sangue e poi arriveranno nel liquido amniotico che il bambino succhia nel pancione; per questo sappiamo che già da lì si formano i nostri gusti alimentari.

Benoist Schaal ha fatto vari studi in questo senso. L’ultimo in ordine di tempo è di pochi giorni fa, e queste sono le conclusioni: “I risultati hanno indicato che i neonati (età media 3,06 settimane) hanno mostrato una frequenza ridotta di espressioni facciali tipo pianto e una frequenza aumentata di espressioni facciali tipo risata in risposta allo stimolo olfattivo sperimentato prima della nascita. Ciò suggerisce che i meccanismi chemiosensoriali prenatali potrebbero avere il potenziale di promuovere sane abitudini alimentari dopo la nascita”.

In poche parole, la mamma, col suo corpo, con le sue abitudini, introduce nel mondo esterno, esteriore, il suo bambino interiore, portandolo con grazia e con il linguaggio non verbale dei sensi a essere pronto al momento duro del parto, ai momenti aggraziati delle prime conoscenze, ai momenti graffianti dei primi dolori.

Un altro grande studioso di vita e psicologia prenatale è Benoit Bayle, psichiatra di Chartres (Francia) che ha scritto delle pagine bellissime sullo sviluppo della psiche prenatale nel libro tradotto in italiano col titolo L’embrione sul lettino e nel testo francese “Psychiatrie et Psycholpatologie prénatales”. I suoi studi mostrano l’impronta che lasciano le esperienze prenatali sullo sviluppo dell’adulto. Scrive sulla rivista Synapse: “Finora psicologi e psichiatri hanno considerato la gravidanza principalmente come un periodo di cambiamenti psicologici per la donna. L’originalità della psicopatologia del concepimento umano risiede senza dubbio nel fatto che riesce ad affrontare la gravidanza dal punto di vista dello sviluppo mentale dell’essere umano concepito, del nascituro”.

Anche io ho avuto occasione di affrontare in vari studi questo tema, a partire dalla lettura di un testo francese fatto da psicologi e pediatri d’oltralpe, intitolato “L’aube des senses” (“L’alba dei sensi”), in cui tutto lo sviluppo sensoriale del feto era descritto a più mani, ma uno degli autori che incontrai ad un congresso mi disse che solo di un senso non erano riusciti ad approfondire lo sviluppo: il senso dell’equilibrio. Così feci due studi per valutare come la sovrastimolazione o la sottostimolazione degli organi deputati a registrare i movimenti nel cervello del feto potesse portare a delle conseguenze nella vita post-natale.

E questo portò a risultati molto interessanti; per esempio che i figli di signore che avevano avuto una vita in gravidanza caratterizzata da forte attività motoria, si ritrovavano figli che per addormentarsi avevano bisogno di essere cullati più energicamente degli altri; come fosse una sorta di necessità di ritornare a sentire quegli stimoli che sentivano prima di nascere.

Studiare la vita prenatale oggi è favorito dallo sviluppo delle ecografie e di altri sistemi di valutazione dei movimenti e della frequenza cardiaca del feto. E i risultati sono davvero eclatanti. È un po’ come guardare cosa c’è sotto la superficie del mare: dall’esterno uno direbbe che non c’è niente; ma se si va sott’acqua, quante cose si vedono, la maggior parte delle quali sono belle e stupefacenti.

Resta davvero strano pensare che oggi abbiamo studi sufficienti per tirare queste conclusioni, ma non sono patrimonio comune delle persone, soprattutto dei genitori; e resta strano che di questi studi ce ne siano abbastanza ma non così tanti come quelli che si fanno su altre età della vita. In una recente pubblicazione ho valutato che su decine di studi sul dolore del feto, ce ne sono solo 17 (!) dal 1987 ad oggi che studiano direttamente le reazioni fetali al dolore. È davvero un campo in cui pochi si inoltrano e tanti tirano conclusioni.

Invito allora tutti a inoltrarsi in questo affascinante mondo sommerso della vita fetale, da cui trarre tesori nascosti, radici profonde, pensieri rimossi. Invito i ricercatori a continuare il lavoro fatto da un discreto numero di loro colleghi nel far conoscere questo mare magnum. Invito i giornalisti a non fermarsi di fronte al politically uncorrect e chiedere, cercare, documentarsi. Invito i genitori in attesa a godersi lo spettacolo del loro bambino non ancora nato che scalcia, che risponde agli stimoli di carezze mandate attraverso il pancione, che inizia a conoscerli anche se in modo sub-cosciente. È uno spettacolo per tutti e un vantaggio per ciascuno.

