Scuola, iscrizioni online al via/ Domanda fino al 10 febbraio: come compilarla e tutte le info utili

Dalle ore 8:00 di oggi, 18 gennaio 2024, sono scattate le iscrizioni online per tutti gli studenti che devono iscriversi alla prima classe della primaria, della secondaria di primo grado o della secondaria di secondo grado o di un Centro di formazione professionale, così come ricorda il sito online del Corriere della Sera. Non c’è fretta, visto che si ha tempo di iscriversi fino alle ore 20:00 del prossimo 10 febbraio, ed inoltre non esistono graduatorie sulle tempistiche, di conseguenza si può decidere con calma. Cosa serve per potersi iscrivere online? Prima di tutto è necessaria la SPID o eventualmente CIE o eIDAS. Chi può fare domanda? Tutti coloro che hanno un titolo legale per poter iscrivere gli alunni, quindi genitori o eventualmente tutori legali.

Basta comunque un solo genitore a compilare la notizia, anche se mamma e papà sono separati, visto che esiste una casella apposita da spuntare dove si specifica che l’altro genitore condivide la scelta. L’iscrizione, ricordiamo, è gratuita ed è obbligatoria per le scuole statali, escluse quelle quelle dell’infanzia, mentre è facoltativa per le paritarie. Qualora la scuola paritaria che ci interessa non è presente nell’elenco delle Iscrizioni on line, il sistema avviserà con un messaggio e in questo caso bisognerà prendere contatto direttamente con l’istituto. Se studenti e genitori hanno ancora dubbi, il ministero dell’istruzione e del merito ha messo a disposizione una guida all’orientamento, mentre Scuola in chiaro permette di ottenere tutte le info in merito all’istituto prescelto.

SCUOLA, ISCRIZIONI ONLINE AL VIA: I DATI DA INSERIRE E L’INVIO DELLA DOMANDA

I dati da inserire al primo accesso sono quelli personali di alunno, famiglia e scuola (per quanto riguarda la prima scelta). Una volta inviata la domanda non si potrà più modificare, di conseguenza bisognerà controllare bene i dati prima di schiacciare l’ok. Quando la domanda sarà stata inviata si seguirà l’iter della stessa attraverso Unica, dopo di che si riceverà un messaggio circa il fatto che la stessa sarà stata accolta o meno.

Di preciso gli stati sono: Inoltrata, Restituita alla famiglia, Accettata, Smistata ad altra scuola. Da segnalare infine tre cose: chi non ha mezzi tecnologici può chiedere info direttamente alla scuola; se si ha un figlio disabile bisognerà presentare la certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, infine, per il nuovo liceo made in Italy le iscrizioni verranno aperte il 23 gennaio.

