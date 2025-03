Sono trascorsi dieci anni dall’adozione delle Linee guida del ministero dell’Istruzione che hanno delineato i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) ed è tempo di bilanci.

Il sistema che da allora governa l’istruzione degli adulti in Italia è poco noto fuori dalla cerchia degli addetti ai lavori. Vale, dunque, la pena di delinearlo per sommi capi. La struttura ha il suo perno nei CPIA, che, attraverso un percorso essenzializzato (400 ore), consentono di concludere il primo ciclo d’istruzione.

SCUOLA/ Riccardo e Mohamed, parlando di Ramadan e Dio (cristiano) l’amicizia diventa vera

Si possono iscrivere ai CPIA gli adulti, i ragazzi che abbiano compiuto i 16 anni e gli adulti stranieri che intendono frequentare percorsi di apprendimento della lingua italiana. Per conseguire il titolo di secondo grado da adulti, esistono corsi incardinati nelle scuole superiori, che hanno un orario pari al 70% di quello previsto per i corrispondenti percorsi ordinari.

SCUOLA/ Romanae Disputationes con Platone e Luca Carboni per domandarsi “cosa vale?”

Nei dieci anni durante i quali si è consolidato questo sistema, l’apprendimento degli adulti ha assunto una crescente importanza in tutte le economie avanzate. Del resto, l’acquisizione di nuove competenze durante tutto l’arco della vita è essenziale nelle fasi di intenso cambiamento tecnologico, come quella che stiamo attraversando. Lo puntualizza assai bene una recente ricerca condotta da Randstad Research e Fondazione per la Sussidiarietà, che individua nella formazione continua uno dei tasselli fondamentali per garantire continuità e sviluppo alle carriere lavorative.

Eppure, per tornare ai bilanci, in Europa il panorama non è rassicurante. Nel 2016 ha partecipato a percorsi formativi solo il 37% degli adulti e da allora questa percentuale è rimasta invariata. Per raggiungere l’obiettivo dell’Agenda europea delle competenze, fissato in almeno il 60% degli adulti che ogni anno si formano, dovrebbero formarsi circa 50 milioni di lavoratori in più rispetto al presente.

SCUOLA/ “Solo lo stupore buca la bolla di chi fa tutto per distrarsi dalla vita”

Il bilancio italiano è altrettanto preoccupante. L’ISTAT in Noi Italia 2023 stima al 34,8% la quota di adulti che ha frequentato solo il primo ciclo d’istruzione. Questa percentuale, drammatica in sé per le conseguenze sulle vite degli adulti a bassa istruzione, lo è anche per ciò che determina nelle giovani generazioni. Non possiamo, infatti, dimenticare che c’è un legame strettissimo tra bassi livelli di istruzione dei genitori e insuccesso scolastico dei figli. I dati ISTAT ci dicono che, quando i genitori hanno un basso livello di istruzione, quasi un quarto dei figli (24%) abbandona gli studi.

Il quadro è confermato dai recenti risultati italiani nell’indagine PIAAC dell’OCSE, che analizza le competenze degli adulti tra i 16 e i 65 anni nei tre domini cognitivi di Literacy, Numeracy e Adaptive Problem Solving, domini che consentono alle persone, se posseduti a livelli sufficienti, una piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa.

Le prime evidenze sui risultati dell’indagine sono efficacemente sintetizzate nel rapporto INAPP: “il valore medio di competenza ottenuto nel 2023 dalla popolazione residente in Italia, in tutti e tre i domini di analisi, è inferiore in modo significativo a quello ottenuto nella media OCSE”.

Rispondere a queste sfide è arduo; si potrebbe iniziare con il ragionare su cinque proposte qui sintetizzate e tutte da sviluppare:

1. costruire raccordi ancor più stretti con il ministero del Lavoro, cui fanno capo i programmi formativi destinati alle persone occupate e disoccupate e che vigila sul sistema della formazione continua;

2. potenziare le sinergie con le Regioni, competenti per l’Istruzione e formazione professionale, e facilitare lo scambio e la costruzione di programmi comuni tra CPIA e istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l’IeFP;

3. creare alleanze strutturali tra il sistema d’istruzione degli adulti, le associazioni imprenditoriali e i sindacati per favorire la frequenza da parte dei lavoratori e realizzare programmi di formazione on the job gestiti in partenariato tra CPIA e aziende;

4. rendere possibile nei CPIA la costruzione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale, il cosiddetto 4+2;

5. inserire nell’istruzione per gli adulti l’insegnamento esplicito delle competenze socio-emotive. Adulti con competenze fragili hanno bisogno, anche più di altri, di potenziare la motivazione, la capacità d’imparare a imparare e così via. Vale a dire quella “dotazione” umana che rientra nella sfera delle competenze socio-emotive e che le scuole possono e devono promuovere.

Inoltre, quando si tratta di istruzione degli adulti le scuole non dovrebbero trascurare che nei prossimi anni una possibile compensazione alla riduzione del numero di alunni, connessa al declino demografico, potrebbe venire proprio dall’offrire agli adulti nuove opportunità formative. Prepararsi a questi passaggi epocali deve diventare un orizzonte di riflessione per le comunità scolastiche, prima che si traducano solo in chiusure di sedi e dimensionamenti.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI