SCUOLA/ La dirigente: il buonismo nelle regole produce solo disastri educativi

Egregio direttore,

in merito all’intervento pubblicato su Ilsussidiario.net il 29 ottobre scorso, mi preme puntualizzare quanto segue.

– Non risulta affatto aderente al vero quanto dal docente Campagnoli scorrettamente scritto, ovvero che “dall’inizio dell’anno siamo bombardati da regolamenti e da divieti”, poiché come dovrebbe conoscere, ed è obbligo del dipendente sapere, le comunicazioni, quindi non regolamenti né divieti, inerenti la vigilanza sono nel complesso 4 (comunicazioni n. 6-8-12-14), comunicazioni che riprendono ad litteram il Regolamento di Istituto del Liceo Rinaldini di Ancona, regolamento deliberato il 6 aprile 2019 quando chi scrive neppure dirigeva l’Istituto.

In particolare la comunicazione n. 12 del 28 settembre 2022 deriva da un fatto segnalato alla presidenza da un condomino dell’edificio che si affaccia sul giardino retrostante il Liceo, quando vennero segnalati circa una settantina di alunni senza vigilanza, alcuni dei quali fumavano. Vi erano anche alunni del docente, come egli sa bene; la comunicazione n. 14, inerente l’intrusione di estranei, fu emanata dopo che mi erano giunte segnalazioni di estranei all’interno dell’edificio. Le altre due riguardano comunicazioni inerenti la vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici, non bidelli come li appella il docente, comuni a tutte le istituzioni scolastiche e perfettamente aderenti alle norme, norme che egli evidentemente non conosce.

In particolare le comunicazioni inerenti la vigilanza durante l’intervallo derivano dall’art. 6 dei “Doveri dei docenti” del Regolamento di istituto, al quale egli, piacente o meno, deve attenersi e che letteralmente recita: “durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni secondo le disposizioni del Dirigente scolastico”. Ed il dirigente scolastico quello ha fatto, dare disposizioni durante l’intervallo e gli altri momenti della vita scolastica.

Se non in accordo con quel Regolamento o con quelle disposizioni, il docente potrà sempre impugnarle nelle sedi opportune e non sulle pagine di giornali al solo scopo di fare sensazionalismo con le sue espressioni iperboliche quali “siamo bombardati da regolamenti e divieti”.

E le sue parole, come le altre del suo articolo antipedagogico o di un pessimo pedagogismo, hanno preso in giro i lettori.

– Altro passaggio, “i bidelli sorvegliano minuto per minuto bagni e corridoi”; anche qui dimostra tutta la sua ignoranza, etimologicamente parlando, della norma, poiché i collaboratori scolastici, così si definiscono e non bidelli, hanno, tra gli altri, il compito di sorvegliare i bagni, i corridoi e gli spazi non coperti dalla sorveglianza del docente che, per norma, è più importante della stessa attività di docenza; anzi il compito di sorvegliare con più attenzione i bagni deriva dalla pessima abitudine di alcuni nostri alunni di fumare nei bagni, pertanto nel Piano delle attività del personale Ata, il Dsga, che lo redige, ha previsto di potenziare tale sorveglianza.

– “i docenti sono ligi al loro dovere di vigilanza totale… si può uscire uno per volta per urgenti motivi, non ci si può fermare a parlare lungo i corridoi, ricreazione con mille occhi puntati sui ragazzi…”: anche qui il docente gioca ai sensazionalismi, poiché è sempre il regolamento di Istituto, quello che egli non conosce affatto, a stabilire al punto 7 dei “Doveri dei docenti” che “durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati” ed è esattamente quello che prevedono le mie disposizioni. Non ci si può fermare a parlare lungo i corridoi durante le lezioni o durante il cambio d’ora, ma questo lo ha scorrettamente omesso.

– E veniamo ad uno dei passaggi più suggestivi dell’articolo. “La dirigente continuamente è impegnata a indagare sui motivi delle uscite di questo o quell’alunno”. La dirigente tra le moltissime cose che fa, indaga pure sui motivi delle uscite, dall’istituto, dall’aula, dei ragazzi che, a seguito dell’iscrizione, che si configura quale un vero e proprio contratto, vengono affidati all’istituto e dall’istituto, che il dirigente scolastico rappresenta, ai docenti che su di essi debbono vigilare sempre, a norma pure del punto 5 del Regolamento di istituto, “Doveri dei docenti”: “i docenti hanno cura di non lasciare gli alunni da soli”. Regolamento che ormai, è chiaro, il docente ignora completamente. Tanto da lasciare i suoi alunni minorenni, a lui affidati, durante l’intervallo completamente liberi. E allora ricordo quanto occorso lo scorso 8 ottobre, quando aveva lasciato al piano terzo la sua classe di minorenni ed aveva, come da sua giustificazione, inteso recarsi al bagno del primo piano, lasciandoli incustoditi; avrei certamente dovuto richiamarlo formalmente, cosa che d’ora in poi, al ripetersi della mancanza di vigilanza o qualora le disposizioni regolamentari dovessero essere disattese, certamente farò.

– E veniamo al passaggio che segna certamente il punto più alto del suo iperbolismo sensazionalistico. “Un clima di pressante controllo su ragazzi e docenti, un’atmosfera dominata da paura, urla, sospetti e minacce”: un clima che solo lui, incurante delle norme, descrive così, in una sorta di sclerotizzazione del concetto di “descolarizzazione”, ma in forma anarchica e certamente per trovare un’attenuante ai suoi difetti di sorveglianza che, se mai dovesse succedere qualcosa agli alunni a lui affidati, si configurerebbe come reato di culpa in vigilando.

E sì, perché il docente vorrebbe una scuola senza regole, pur ammettendo che le regole servono, né però si è posto in relazione positiva con l’Istituto, pur vantando i suoi valori cristiani, “partecipando all’elaborazione delle regole della propria istituzione” o “concorrendo a costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare alla collettività”, come dispone sempre il Regolamento di istituto al punto “L’etica verso l’istituzione scolastica”. Certamente non ha concorso con il suo articolo brutto, antipedagogico o della pedagogia buonista, che si fa latore di un pericoloso messaggio, ovvero che le regole portano i giovani a cattivi comportamenti.

Moltissimi si sono dissociati dal suo pensiero e dal suo scritto.

Per intanto lo invito a volersi attenere alle regole deontologiche del dipendente pubblico che rispetta l’amministrazione di appartenenza, comportandosi in modo di non lederne l’immagine, con scritti riportanti opinioni personali e non affatto veritiere.

Consiglio al docente una attenta lettura del DPR n. 62 del 2013, oltre che una bella, approfondita lettura del nostro bellissimo Regolamento di istituto, affinché possa finalmente capire cosa sia la Scuola, la vera Scuola.

Voglio concludere con le parole di una sua bravissima collega che mi scrive: “Noi dobbiamo insegnare, oltre alle discipline, il rispetto delle regole, perché il mondo fuori è così. Nel mondo del lavoro i ragazzi non troveranno amici (come Campagnoli chiama i ragazzi), ma regole ed educazione” e ancora: “Non riconosco il nostro Liceo in ciò che scrive Campagnoli. E i ragazzi lo sanno”.

Censurabile il chiamare uno storico ed illustre Liceo, “scuola della vodka”, dal momento che i fatti non sono affatto andati come certa stampa ha scritto e alla cui versione il docente, membro di quella medesima comunità scolastica, sembra aderire, non dimostrando alcuno spirito critico.

Quella che il docente chiama gabbia, è una scuola al cui interno vigono le medesime regole di moltissimi, la stragrande maggioranza, istituti scolastici italiani.

E se le regole ci sono, esse vanno rispettate, non vanno, al contrario, aizzati i ragazzi facendo credere loro che le regole non ci sono e se ci sono le possono tranquillamente ignorare poiché c’è un adulto-amico che li aiuta a disattenderle. Di quell’adulto, nel tempo, o non vi sarà traccia o vi sarà una traccia negativa.

Per concludere, appare del tutto censurabile quanto sembra volere affermare il docente, ovvero che le regole o i divieti, che esistono all’interno di ogni pubblica amministrazione, possano portare i ragazzi a gesti inconsulti e certamente non giustificabili in alcun modo.

Il dirigente scolastico prof.ssa Angelica Baione











