Bassi salari in Italia, non è una notizia. La scuola è uno degli ambiti nel quale i rinnovi contrattuali sono più farraginosi

La questione dei salari bassi in Italia attraversa anche il mondo della scuola. Le fonti di un possibile aumento dello stipendio dei docenti italiani nell’a.s. 2025- 2026 sono due: il taglio del cuneo fiscale contenuto nella legge di bilancio e il rinnovo del contratto nazionale collettivo del comparto scuola.

La proposta dell’ARAN, l’agenzia preposta alla contrattazione e che rappresenta la pubblica amministrazione, fissa intorno ai 100/170 euro netti l’aumento mensile di cui verrebbero a godere maestri e docenti superiori. Un aumento già eroso dalla inflazione.

In questo caso il basso incremento si giustificherebbe tenendo conto del fatto che, per gli anni 2022 e 2023, le anticipazioni erogate sotto forma di indennità di vacanza contrattuale (IVC) hanno già assorbito gli incrementi.

Un discorso diverso, invece, va fatto per il 2024, anno in cui le anticipazioni lasciano disponibili parte delle risorse. Ci sarebbe poi un bonus straordinario di 142 euro medi lordi, senza poi contare gli arretrati (mettiamo in conto una cifra media di 1.400 euro per tutto il comparto).

Come rimarcano i sindacati, se non si chiude la contrattazione entro dicembre 2025, compreso il pagamento degli arretrati, tutto rischia di saltare (per esempio salterebbe il bonus). Il rinnovo arriva sempre in ritardo: in questo caso riguarderebbe il precedente contratto che risale al 2022-2024. Vediamo meglio (Fonte Aran).

Nel comparto Istruzione e Ricerca nel triennio 2016-2018 dalla “firma ipotesi” di contratto alla “firma definitiva” sono passati 35 mesi (quasi tre anni); nel triennio 2019-2021 48 mesi (quattro anni); nel triennio più recente, 2022-2024, 37 mesi (oltre tre anni).

Pur ammettendo che se il calcolo del ritardo venisse fatto non dall’inizio del triennio, ma dalla sua scadenza il ritardo assumerebbe tempi più contenuti, le domande che sorgono sono: perché succede tutto questo? Perché un contratto nazionale pubblico non viene rinnovato alla scadenza?

La risposta dell’ARAN è che il ritardo nell’invio degli atti di indirizzo si collega alla disponibilità di adeguati stanziamenti in legge di bilancio, che consentano, di fatto, l’avvio delle trattative. Per comporre il quadro delle risorse, si è arrivati sempre al terzo anno. Nelle ultime due tornate (a testimonianza dei più ampi ritardi registrati), è stato necessario aspettare addirittura la quarta legge di bilancio, che ha aggiunto alcuni ulteriori, limitati stanziamenti.

Soggiunge ancora l’ARAN che “alla base dei ritardi, vi è un sistema di aspettative e di incentivi che si è ormai consolidato: tutti gli attori del sistema si aspettano, infatti, che i primi due anni le risorse non consentiranno l’avvio delle trattative”. In altri termini, da una parte il governo tende a rinviare lo stanziamento delle risorse, ma dall’altra il sindacato (non incolpevole) non è incentivato a sedersi subito al tavolo delle trattative perché l’attesa paga, cioè più si aspetta e più si spera di potere strappare risorse non stanziate all’inizio. Magari uno sciopero in più durante la vacanza contrattuale rilancia anche l’identità sindacale piuttosto sbiadita.

Questo tipo di situazione è naturalmente deleteria e non fa che alzare la tensione sociale davvero dannosa in un settore come quello della scuola-istruzione, che dovrebbe essere ampiamente ripagato per le energie che tutte le componenti elargiscono per il bene degli alunni.

Si aggiunga ancora che, per i docenti, fatte salve tutte le funzioni aggiuntive che aggiungono benefit alla busta paga, essere considerati come “impiegati statali” non è molto gratificante. Detto questo, è forse lecito intravvedere una soluzione nello stanziamento delle risorse necessarie per il contratto secondo una prospettiva pluriennale. È quanto aveva preannunciato il ministro Valditara in un’intervista ad Avvenire lo scorso mese di settembre (2025): “Per la prima volta nella storia della scuola italiana abbiamo previsto in anticipo le risorse per tutti i contratti fino al 2028-2030, così da assicurare quella continuità che prima non c’era”.

Per la stessa ragione ci sono state proteste all’interno del governo (anche da parte del MIM) per i tagli ai ministeri decretati con l’ultima manovra finanziaria. Insomma, si ricomincia sempre da Penelope (si tesse la tela e poi la si smonta).

