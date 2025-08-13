Il latino alle medie richiede l’acquisizione di basi solide in grammatica e analisi logica. Con metodo ma senza esagerare (4)

Mi avvio verso la chiusura di questa mia serie di interventi sul ritorno del latino nella secondaria di primo grado con un accenno alle modalità più adeguate al nostro tempo per insegnare il latino agli alunni dagli 11 ai 14 anni.

Impresa non facile, verrebbe da pensare ai più. Sfida affascinante per chi crede che questa esperienza possa incidere positivamente sulla formazione dei ragazzi, al di là delle reazioni del momento. Questo intervento avrà un carattere moderatamente più tecnico, rispetto ai miei precedenti, per cui potrebbe intimidire il lettore non “iniziato”, ma cercherò comunque di essere chiaro.

Premetto solo che il libro che mi ha, per così dire, “marchiato”, tanti anni fa, quando iniziai lo studio del latino in seconda media, si intitolava Latinitatis elementa, “Elementi di Latinità” di Carlo Piazzino ed era il primo volume di un corso che aveva un secondo volume intitolato semplicemente Latinitas, “Latinità”.

Questo la dice già lunga su come le caratteristiche metodologiche della fase iniziale debbano essere diverse da quelle successive. Elementa, infatti, è il termine latino che traduce il greco στοιχεῖα (stoichéia), che indica, appunto, i componenti essenziali, gli elementi di cui si compone un insieme.

Ricordo che è questo il termine che in chimica, insieme a μέτρον (metron), “misura”, ha dato vita all’esperienza fondamentale di analisi di laboratorio chiamata, per l’appunto, stechiometria. Si tratta, quindi, di partire dagli elementi primi, quelli più facili da imparare, sui quali poi si fonderà il castello sempre più complesso della conoscenza del latino.

Il primo passo sarà dunque l’incontro scientifico con l’italiano, con quell’esercizio di analisi (le affinità fra chimica e grammatica sono enormi, a chi le sa vedere) che chiamiamo grammaticale, cosa che si dovrebbe fare già almeno negli ultimi anni della primaria, ma iniziare anche in prima secondaria di primo grado (d’ora in poi per brevità diremo media) potrebbe essere non troppo tardi.

Si tratterà di impostare il lavoro come un gioco, una caccia al tesoro? Nessun problema, basta che gli alunni sappiano cosa devono cercare. Ovvio che qui si tratterà di imparare che esistono l’articolo, il sostantivo, l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la preposizione, la congiunzione e l’interiezione.

Siamo sinceri: a volte si ha l’impressione che queste parole siano un tabù per molti adulti, quasi non ne avessero mai sentito parlare. Forse però è il caso che ci rendiamo conto di come l’imperizia nell’uso della lingua porti inevitabilmente a una certa superficialità nello studio di tutte le altre discipline.

È necessario prendere coscienza che il “metalinguaggio”, ovvero la riflessione e la formulazione del pensiero sulla lingua, costituiscono l’elemento chiave dell’educazione. Si tratta sempre di non esagerare e di calibrare saggiamente la comunicazione educativa, così che sia sempre sostenibile e interessante, senza quegli eccessi che rischiano di oscurare il senso del percorso e dell’impegno necessario per compierlo.

Il secondo passo, che dovrebbe avvenire senza dubbio in prima media, è l’incontro con l’analisi logica. Però senza esagerare, ma limitandoci a individuare i rapporti essenziali tra quelle parti del discorso di cui sopra.

Qui si tratterà di non andare oltre ogni limite in quell’esercizio di esasperata ricerca dei cosiddetti complementi, che in passato ha rasentato e superato il ridicolo, se è vero l’aneddoto, che circolava tra i detrattori di questa prassi, che qualche manuale scolastico insegnava come l’espressione “Credere in Dio” fosse da interpretarsi come un “Complemento di fede”.

A mio giudizio per partire bastano le sei funzioni fondamentali corrispondenti ai sei casi della declinazione latina: soggetto, complemento di specificazione, complemento di termine, oggetto, vocazione e complemento di mezzo.

Su questi semplici fondamenti è già possibile costruire frasi elementari latine. È necessario però passare prestissimo agli elementi morfologici latini. Mentre, quindi, inizialmente si potranno dedicare almeno tre ore settimanali all’esercizio specificamente grammaticale in italiano, successivamente si potrà dedicare un’ora all’esercizio di studio delle connessioni logiche.

Potrebbe essere il lavoro di un quadrimestre. In una seconda fase si potrà passare alle forme base di latino. Dopo un primo incontro meccanicamente mnemonico, ma solo su aspetti elementari (p. es. verbo sum), sarà importante utilizzare termini latini della prima declinazione vicini all’italiano. Essenziale sarà comunque l’accostamento al meccanismo flessivo del latino. Nella nostra lingua siamo abituati alla flessione del verbo. Può essere questo l’abbrivio per scoprire la flessione del sostantivo e dell’aggettivo.

Mi fermo qui. Volevo solo dare una staffa su cui appoggiare i piedi per salire in sella. Credo che chi leggerà questo intervento, abbia già capito dove intendo arrivare. L’esperienza sul campo ci dice che non sarà facile fermare i giovani alunni su pratiche alle quali non sempre sono stati abituati, ma è proprio questo il momento più delicato, nel quale si passa da un percorso “liquido” a un “cammino regolato”, essenziale per la maturazione di tutti, perché ha a che fare con la metodologia dello studio.

Come è facile immaginare i due pilastri di questo cammino sono lo studio grammaticale dell’italiano e la matematica. Le due bestie nere della scuola, ma anche quelle senza le quali la scuola è a rischio di degrado chiacchierologico. Sono le discipline che esigono non solo precisione, ma soprattutto rigore di applicazione.

(4 – continua)

