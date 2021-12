SCUOLA/ Le finte riforme per lasciare tutto come sta

Sono tempi difficili, quelli attuali, per ciò che riguarda la libertà di pensiero e di espressione, che gli americani definiscono con la formula “freedom of speech”.

Il senatore Mario Monti ha spiegato che “siamo in guerra” e che anche l’informazione deve essere assoggettata alle necessità di questo tempo. Beppe Severgnini ha redarguito lo scienziato Andrea Crisanti, invitandolo a tenere per sé i dubbi sui vaccini da somministrare ai bambini, discutendone, se mai, negli appositi congressi degli scienziati.

Da più parti si invocano delle limitazioni alla libertà di parola o quanto meno a parlare solo nelle sedi adeguate, anche per esprimere opinioni sulla cui legittimità nessuno, finora, nutriva dubbi.

Ebbene, personalmente ritengo che il valore delle democrazie liberali si misuri proprio in situazioni difficili come questa, dacché è facile tollerare le idee più strane o irritanti in condizioni ordinarie, quando chiunque può volgere altrove la propria attenzione. Ben altra situazione è quella in cui le scelte individuali impattano sulla salute pubblica collettiva: in questo caso le idee possono influenzare comportamenti coerenti con un tale interesse oppure no.

Non siamo in guerra, tuttavia, e non corriamo il rischio che il nemico si impossessi di informazioni vitali per la difesa della nazione, anche se la possibile manipolazione delle notizie, attuabile dai media, potrebbe inquinare il dibattito e rendere più difficile la vita democratica.

Il clima è difficile e anche personalmente avverto un senso di insofferenza verso certe posizioni no vax, ma il modo peggiore di affrontarle è quello di soffocarle in un silenzio forzato. Nelle società democratiche proprio il rispetto delle regole del discorso pubblico è il migliore antidoto contro le posizioni ideologiche e fanatiche.

Non è limitando la discussione che, ad esempio, potranno essere convinti i genitori dubbiosi della validità dei vaccini. Al contrario, se quei genitori percepissero l’intenzione governativa di occultare alcuni argomenti contrari all’uso degli stessi, inevitabilmente si asterrebbero dalla vaccinazione dei figli. La fiducia verso le istituzioni, in questo caso, è essenziale…

Non è evitando i dibattiti che può essere tacitata la posizione di chi è contrario. Riservare le discussioni agli esperti non giocherà a favore della decisione dei genitori per la vaccinazione. Qualsiasi tentativo di occultare gli aspetti negativi o comunque di incertezza non sortirà altro esito che potenziare i dubbi di chi è contrario.

La somministrazione di una informazione “da guerra”, con il taglio delle tesi contrarie ai vaccini, non avrà altro effetto che portare rapidamente alla sconfitta di quelle favorevoli. Solo la libertà d’informazione può indurre i genitori ad accogliere fiduciosamente una scelta i cui vantaggi personali e collettivi non siano propagandati con le tecniche manipolatorie di un regime di guerra.

Dunque la domanda da porsi è se sia possibile dibattere in maniera oggettiva e con franchezza sul tema dei vaccini, senza occultare, per timore, le ragioni contrarie. È possibile riconoscere i dubbi che gravano sul loro uso senza demotivarne la scelta? Solo perseguendo questa strada potranno emergere le ragioni favorevoli all’uso dei vaccini stessi, che sono immensamente superiori.

Il grande filosofo Jürgen Habermas distingue tra un agire strumentale (quello evocato per i tempi di guerra), connotato da tecniche persuasorie e di potere, e quello comunicativo, finalizzato a creare una socialità non coercitiva, tramite un dibattito pubblico coinvolgente e partecipativo. Si obietterà che una tale comunicazione, sostanzialmente orientata all’intesa, è molto difficile e che la libera stampa funziona ben diversamente… Ma a cosa serve la televisione pubblica, che noi cittadini paghiamo tramite le bollette dell’elettricità, se, in un momento come questo, essa si rivelasse solamente ossequiosa verso i partiti e incapace di svolgere un tale servizio? A che scopo continuare a pagare?

In altri paesi, il servizio pubblico, ancorché non riesca ad attuare una comunicazione ideale, offre comunque un’informazione tendenzialmente oggettiva e pluralistica.

In molte scuole, infine, si pratica il “dêbate”, che è una tecnica didattica atta a insegnare la capacità di argomentare, nel corso di dibattiti informati da regole rigorose, fondate sul rispetto civico. Non è vero, dunque, che sia impossibile discutere in maniera razionale e documentata…

