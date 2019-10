SCUOLA/ Lingue e non solo: 5 buoni motivi per studiare in Canada

Insegnamento e ricerca di alto livello, elevata qualità della vita e costi accessibili, bilinguismo e multiculturalismo fanno del Canada una meta competitiva, ma ancora pochi sono gli studenti italiani che prendono in considerazione un’esperienza di studio in un paese in cui si parlano ben due lingue ufficiali, inglese e francese.

Esistono cinque buoni motivi per prendere in considerazione questo Paese come meta di studio.

In base ai risultati di indagini delle Nazioni Unite e dell’Economist Intelligence Unit, il Canada è tra i 10 migliori paesi al mondo dove vivere ed è una delle 10 migliori economie imprenditoriali del mondo, il secondo tra quelli del G20 per fare affari e per avviare in modo semplice un’impresa. È l’unico paese che permette agli studenti stranieri di fare esperienze professionalizzanti: è consentito “lavorare mentre si studia”.

Imprenditorialità ed esperienze professionali al primo posto, quindi.

Altro aspetto positivo è la presenza di città moderne, vivaci, produttive e vivibili (Toronto, Montréal, Vancouver, ecc.) con una forte attenzione all’innovazione e alla creatività. Anche sulle pari opportunità il Canada è all’avanguardia con il 62% della popolazione femminile laureata.

Creatività, innovazione e pari opportunità al secondo posto.

Un’altra caratteristica è l’ambiente multietnico e multiculturale con oltre 200 lingue parlate, grazie ad una politica d’avanguardia per l’accoglienza e l’integrazione: è il primo paese al mondo ad aver approvato una legge sul multiculturalismo.

Multiculturalismo e multilinguismo al terzo posto.

Altro punto di forza, la cultura della ricerca. La ricerca universitaria costituisce oltre un terzo di tutta la ricerca svolta nel paese e comprende distretti tecnologici e centri di eccellenza che rendono il Canada leader in numerosi settori (ad es. intelligenza artificiale, tecnologie dell’informazione e della comunicazione; agricoltura; scienze della terra e dell’ambiente; biologia; economia e business). Otto università si sono classificate tra le prime 200 al mondo e 5 scuole Mba canadesi sono tra le prime 100.

Eccellenti università e poli di ricerca al quarto posto.

Il Canada è un paese bilingue, con una forte tradizione nell’insegnamento delle lingue e una alta attenzione ai programmi personalizzati e diversificati. Caratterizzato da dinamismo e praticità e dalla costante disponibilità di insegnanti e professori, migliaia di studenti stranieri ogni anno partecipano a programmi di scambio, frequentando un intero anno o alcuni mesi in una scuola secondaria oppure facendo esperienze in campi estivi oppure con una vacanza studio.

L’ampia offerta per le lingue francese e inglese prevede corsi di lingua (di tipo generale, accademico, per affari, tecnico) oppure corsi per la preparazione a test di certificazioni linguistiche.

Gli studenti possono scegliere di vivere in famiglia oppure in un Campus, in una full immersion tra studio in ambienti attrezzati con le migliori tecnologie e opportunità di intrattenimento sportivo e culturale.

Il sistema di insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze, capacità di analisi, di collaborazione e di comunicazione in contesti internazionali nonché di esprimere la propria creatività e personalità. Infine, è utile sapere che chi ha studiato in Canada può accedere a un sistema di immigrazione agevolata per vivere stabilmente nel paese.

Sistema di istruzione personalizzato e corsi linguistici di alta qualità al quinto posto.

In estrema sintesi, il Canada rappresenta una meta interessante e stimolante per l’apprendimento delle lingue, l’arricchimento personale e lo scambio culturale.

Informazioni più dettagliate sono reperibili sul portale educanada.ca, ma si consiglia di visitare la “Fiera EduCanada”, il Salone dell’istruzione canadese che si svolgerà a Milano l’8 ottobre presso il Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 e a Roma il 10 ottobre presso Eventi Piazza di Spagna, Via Alibert 5/a.

EduCanada offre un’opportunità unica in ambito educativo: scuole, università e altre agenzie educative del Canada sono “in vetrina” al fine di presentare le loro offerte formative e facilitare incontri e scambi con istituzioni scolastiche e universitarie italiane. Orari e informazioni sul sito canada.it.



© RIPRODUZIONE RISERVATA