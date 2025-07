Finalmente l'esame di maturità è stato archiviato. Tempo di bilanci. il dramma di una generazione che non trova alcun nesso tra le discipline e la vita

Finiti gli esami. Grazie a Dio. Finita la prova di italiano con un Pasolini che stentava a riconoscere se stesso. Chiusi i pacchi delle prove scritte con corda, fiamma e ceralacca, con timbro/stemma della dinastia regnante in ogni plesso, stampato dal presidente di turno, con tutta la familia/commissione raccolta silenziosamente e a bocca aperta intorno al magico rituale, quasi in una scena dei Tre moschettieri di Dumas che si preparano a portare un messaggio segreto alla regina di Francia.

Concluse anche le prove orali, portate avanti nella calura dell’Italia africana, naturalmente (com’è giusto nella nostra scuola statale/spartana nazionale) senz’aria condizionata, alla ricerca delle aule o delle palestre più fresche dell’istituto.

Concluse anche le prove orali e, con queste, anche i vertiginosi salti mortali e le audaci arrampicate sugli specchi degli studenti chiamati dalle commissioni a fare i famigerati collegamenti con la traccia proposta. Proprio in questi collegamenti consisterebbe “la maturità” del giovane.

Ma, a tal proposito, noi prof cosa chiediamo? E a cosa abbiamo assistito, per l’ennesimo anno, nei nostri colloqui? Spiegherei la cosa con un esempio. Un “correlativo oggettivo”, direbbe Montale (citato durante i colloqui da migliaia di ragazzi): avete presente un grandissimo secchio? Insomma, un bel gran recipiente. Ecco, i ragazzi ce l’hanno come nel fondo dell’occhio, nascosto in qualche recondito posto della mente, ma sempre ben presente.

Dentro il secchio ci sono una marea di ritagli di nozioni, una confusione di sforbiciate di informazioni, un magma caotico di notizie. Lo studente, dopo aver visto la traccia, ci salta subito dentro (si vede bene, perché tutti alzano gli occhi terrorizzati alla ricerca e vanno lì dentro a rovistare), finché tenta di attaccare un pezzo di quelle frattaglie al tema assegnato (certamente lo scotch o il collante usato non sempre è fortissimo).

Insomma, i poveri studenti cercano di raccozzare un’unità, come in un vestito di Arlecchino, da tante toppe diverse, mettendo insieme totalitarismi con grandi fratelli, con D’Annunzi vari, con la legge di Pareto sulla dominanza e via dicendo. E quanto faticano… e quanto fatichiamo noi docenti a star dietro a questi salti (per di più pretendendo che i loro nessi siano gli stessi che già abbiamo in testa noi adulti)!

Di cosa mi sono accorto quest’anno, ponendomi mille domande mentre facevo gli esami?

All’ennesima ragazza che si bloccava di fronte al nesso che non arrivava, mi sono fermato e le ho chiesto: “Ascolta, ti stai sforzando di cercare nel secchio un mattoncino da aggiungere, ma non lo trovi. Ma il reale è pieno di collegamenti, ci sono già, non devi sforzarti di costruirli. Il primo collegamento degli argomenti studiati è con te, con la tua vita. Di tutto quello che hai studiato, cosa ha colpito la tua esperienza? Cosa hai sentito legato a te?”

Mi sono accorto che la questione fondamentale è che i saperi non toccano il centro dell’io. Lo studente non viene toccato nell’intimo del suo io dalle materie. Per cui le materie non risorgono mai dal suo cuore, non sono interiorizzate, non rinascono nella persona.

Non c’è quindi “inter-esse”.

Il problema principale è che prima di comunicare le informazioni, occorre risvegliare un io assopito e addormentato che inizi a fare esperienza di quelle nozioni. Perché l’intimo, il centro della persona, sia colpito, perché ci sia un argomento o un fatto o un testo che interessi l’io, occorre che un io ci sia.

Provate a chiedere a quegli stessi alunni che stentano a rispondere alle vostre domande su Verga, sul DNA, sulle biotecnologie o sulla Costituzione, provate a chieder loro che cosa nella vita li appassioni e li coinvolga. Troppo spesso assisterete allo stesso silenzio imbarazzante con cui reagiscono alle domande sulle varie discipline. Non lo sanno, o non lo sanno bene.

Guccini, nella sua canzone Gulliver, racconta del leggendario gigante viaggiatore e marinaio che, da vecchio, guarda indietro a tutte le avventure affrontate. Di tutti quei fatti incontrati, cosa resta nell’eroe? Ecco la terribile conclusione finale: senza conoscere veramente la propria natura, di tutti “i viaggi persi nella sua memoria”, ricava che “da tempo e mare non s’impara niente”.

