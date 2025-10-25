Nel recente convegno "Missione della Chiesa e nuove tecnologie" l'intelligenza artificiale (IA) vista al servizio della preoccupazione educativa

Un convegno diocesano che sa guardare lontano, quello che si è svolto a Tortolì, in Sardegna, e che ha scelto come titolo Missione della Chiesa e nuove tecnologie. Un tema tutt’altro che astratto, ma oggi più che mai cruciale per il futuro della comunità ecclesiale, delle famiglie e delle nuove generazioni. A guidare i lavori un vescovo capace di leggere nei segni dei tempi la necessità di una Chiesa che comprenda i nuovi linguaggi del digitale, senza paura ma con discernimento.

Al suo fianco, un parroco torinese appassionato di astronomia, chiamato proprio per la sua attenzione al rapporto tra fede, scienza e tecnologia: un binomio solo apparentemente distante, ma in realtà profondamente legato alla vocazione educativa e alla ricerca di senso che accomuna l’uomo di fede e lo scienziato. La domanda di fondo che ha attraversato tutto il convegno è stata chiara e provocatoria: “In che modo la Chiesa deve e può cambiare per ritrovare la sua missione educativa, a supporto di famiglie e territori, attraverso i nuovi linguaggi digitali?”. Un interrogativo rivolto a un pubblico numeroso e qualificato, composto da personalità ecclesiali, catechisti e catechiste provenienti da ogni angolo della regione, segno di un interesse diffuso e di una consapevolezza crescente.

Ad aprire i lavori, in collegamento da remoto, è stato Nando Pagnoncelli di IPSOS, con un contributo che ha offerto una cornice statistica utile per comprendere il percepito dell’intelligenza artificiale (IA) nella società italiana.

Secondo i dati illustrati, un intervistato su quattro ritiene che l’IA rappresenti una “positiva opportunità”, mentre due su quattro pensano che non saremo in grado di gestirla. Il 26% si dice molto pessimista e preoccupato, e il 23% non sa esprimersi. Il dato più interessante riguarda i giovani tra i 13 e i 19 anni: ottimisti sulle possibilità professionali, ma profondamente critici verso le conseguenze sociali. Tanti vedono nell’IA un rischio concreto di impoverimento delle relazioni umane.

I relatori, tra cui chi scrive, si sono trovati concordi: “L’intelligenza artificiale fa paura, ma può diventare una grande opportunità”. La condizione, però, è una: non fingere che non esista. “I ragazzi – è stato detto – la utilizzano per fare i compiti, per chiedere qualsiasi cosa. La sfida è governare il processo, non farsene governare”. Non si tratta, dunque, di demonizzare la tecnologia, ma di accompagnarla e comprenderla, educando al suo uso critico e consapevole.

Alcune esperienze innovative citate al convegno mostrano che un nuovo approccio è possibile. Al Politecnico di Torino, per esempio, in un ribaltamento delle pratiche tradizionali, la teoria si studia a casa e la parte applicativa si svolge in aula, in modo collaborativo e con il supporto dell’intelligenza artificiale quando serve. Al Corso di Servizio Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, si riflette sempre più sull’idea che una tesi abbia valore solo se discussa in presenza, con domande mirate sulla capacità del candidato di padroneggiare realmente ciò che ha scritto – magari anche grazie, o a causa, dell’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale, è stato ribadito più volte, deve diventare un’opportunità educativa, non un rifugio che sostituisce la fatica del pensiero. Senza accompagnamento, l’AI rischia di sostituire menti che si adagiano nella comodità, generando una caduta nella capacità critica preoccupante per il futuro. In questo contesto, la Chiesa può e deve riappropriarsi del suo linguaggio originario di comunità, una semantica che – come ha sottolineato don Luca Peyron – “è stata ceduta negli ultimi tempi al digitale”.

Il convegno di Tortolì ha lasciato un messaggio chiaro: la tecnologia, se abitata con discernimento, può diventare luogo di evangelizzazione e di educazione. La Chiesa, in fondo, ha sempre saputo dialogare con la cultura del suo tempo. Oggi è chiamata a farlo di nuovo, nei territori del digitale, per non perdere il filo che lega la fede, la conoscenza e la vita reale delle persone.

